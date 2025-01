A tan solo una semana de que Mauro Icardi y la China Suárez confirmaran su relación en las redes sociales, nuevos rumores comenzaron a circular. Esta vez, las especulaciones apuntaron a un posible embarazo de la actriz, lo que generó revuelo entre sus seguidores y los medios. Sin embargo, la exintegrante de Casi Ángeles decidió zanjar las versiones que circuban en los medios con un posteo directo en su cuenta personal de Instagram.

En una historia, la China compartió una foto suya en bikini, de cuerpo entero, bajo la sombra de frondosos árboles y con un look relajado y veraniego. Sobre la imagen, escribió: “No estoy embarazada. Quizás la ‘fuente’ sea la misma que se encarga de decir mentiras constantemente sobre mí”. El mensaje no quedó allí, ya que la actriz agregó una irónica posdata que alimentó la polémica: “P.D.: ¿será la misma fuente que la de las ‘pericias’?”, en clara alusión a las filtraciones y conflictos legales que la han rodeado en el pasado. De medio perfil, con anteojos de sol puestos y con un gesto canchero, la actriz se mostró desafiante ante los rumores.

Cabe recordar que estas versiones se intensificaron tras un video que la China compartió en sus redes sociales, donde aparece acunando a su gato Coco como si fuera un bebé. En el clip, se la escucha decir: “¿Cómo vas a tener esta pancita? Ay, tengo un bebé, te amo. ¿Por qué la maldad? No aguanta la ternura”, mientras el pequeño animal mordisquea su mano. Lo que parecía un momento de ternura con su mascota rápidamente se convirtió en una interpretación que alimentó las especulaciones sobre un posible embarazo.

La China Suárez le puso un final a los rumores de embarazo

A esta escena se sumaron las declaraciones de Yanina Latorre, quien desde Miami lanzó varias historias asegurando tener información exclusiva. “Tengo data... Hay un rumor de embarazo oriental. La niñera anda diciendo que la oriental estaría embarazada”, afirmó la panelista de LAM (América), haciendo referencia al conocido apodo con el que se conoce a la artista y su usuario en las redes sociales: sangrejaponesa.

El comentario de Latorre generó revuelo, especialmente luego de que la protagonista de Linda compartiera una imagen de un peculiar antojo: un sándwich de miga con snacks en su interior. “Sanguchito de miga de queso, mayonesa y doritos. Un manjar”, escribió Suárez junto a la foto. Esta combinación inusual fue rápidamente asociada con posibles “antojos”, uno de los clásicos indicios de un embarazo, lo que avivó aún más las teorías en las redes sociales.

Pero las declaraciones de Yanina no terminaron allí. En una nueva historia, la conductora de El Observador aseguró que sus fuentes eran confiables: “Me acaban de confirmar el embarazo… el entorno del obstetra de ella dice que está embarazada”, afirmó, sacudiendo aún más al mundo del espectáculo.

Además, la contadora pública no tuvo reparos en criticar abiertamente el contexto en el que se enmarca esta relación: “Dios, sigo esperando que sea mentira. Están todos locos. Entiendo la pelea, el despecho, lo tóxico, pero un bebé es un ser humano”, reflexionó. En una segunda publicación, añadió: “¿En qué contexto alguien se separa, le pide a la mujer volver, se pelea… se meten demandas, el tipo se pone a convivir con la que fue su amante y a la semana está embarazada? Muy Netflix todo”, expresó, dejando en claro su indignación ante los apresurados pasos en el vínculo amoroso entre ella y el delantero del Galatasaray.

Desde su cuenta, Yanina Latorre había confirmado el embarazo de la actriz (Instagram)

Mientras tanto, Suárez optó por desestimar los rumores con humor e ironía, evitando un enfrentamiento directo y continuar siendo la protagonista de los escándalos que transcurren en el mundo del espectáculo. Aunque su desmentida fue clara, el aluvión de teorías no se detiene, especialmente en un contexto donde su noviazgo con Icardi ya logró generar múltiples controversias desde que fue confirmada el pasado jueves.