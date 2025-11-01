Una inversión de 275.000 dólares fue desembolsada por Enersa para la realización de un nuevo parque solar. El mismo cuenta con una potencia nominal de 300 kilowatts, lo que equivale a una generación anual estimada de 480 megavatios. Además de abastecer las instalaciones del autódromo, suministrará energía a la localidad de Sauce Montrull.

Junto a la presidenta de la Comuna Sauce Montrull, Soledad Daneri; el presidente y vicepresidente del Club de Volantes Entrerrianos, Omar "Guri" Martínez y Sergio Lifschitz; y el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher; el gobernador dejó inaugurada esta obra, concretada a través de un acuerdo entre Enersa y el Club de Volantes Entrerrianos.

El mandatario expresó su satisfacción por la inauguración de un nuevo parque fotovoltaico, una inversión que se alinea con la estrategia provincial de diversificar la matriz energética y generar energía limpia. "Nos estamos anticipando a un momento que va a ocurrir más temprano que tarde, que es que las provincias van a ser cada vez más responsables de generar su propia energía", afirmó Frigerio. Destacó que este parque beneficiará a localidades como Sauce Montrull, ayudando a equilibrar la demanda de la red provincial, especialmente durante los picos de consumo. Confirmó, además, que esta política de inversiones continuará con un plan previsto para replicar proyectos de este tenor en el resto del territorio entrerriano.

Por otra parte, Frigerio subrayó que el Gobierno de Entre Ríos fomenta activamente que el sector privado invierta en energías renovables. "El sector más competitivo que tenemos, que es el avícola, ya arrancó y esperemos que otros sectores también lo hagan. Un sector clave es el sector del turismo", detalló. Esta estrategia busca hacer a la provincia más competitiva, atrayendo inversiones y logrando que la energía generada localmente tenga un costo menor que la adquirida en el mercado mayorista.

El presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, señaló que el plan de expansión de la provincia en materia fotovoltaica es ambicioso: se prevé la construcción de 12 parques solares hacia fines de 2026. Explicó que el objetivo es no solo diversificar la matriz energética, sino, principalmente, estabilizar la línea y lograr calidad en la prestación del servicio eléctrico en puntos estratégicos. "Estamos generando energía a un 50 por ciento del costo total que pagamos en el mercado mayorista", lo que beneficia a la empresa y al precio final del servicio.

La generación local de energía permitirá reducir la necesidad de transporte desde grandes distancias, optimizar costos, brindar mayor seguridad al sistema de distribución y disminuir las pérdidas. Esta política se enmarca en los principios establecidos en el artículo 83 de la Constitución Provincial, que promueve la sustentabilidad, la equidad intergeneracional y la utilización racional de los recursos naturales.