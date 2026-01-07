ACCESO A LA CIUDAD
Con una inversión de 40 millones de pesos, reemplazan las defensas metálicas en la rotonda del Parque Industrial
Luego de los trabajos en la rotonda del Cristo, ahora la intervención se desarrolla en el ingreso a la ciudad.
La Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura inició hace unos días una intervención integral en las rotondas del Acceso Sur, con el reemplazo total de defensas metálicas deterioradas y acciones de conservación orientadas a reforzar la seguridad vial en uno de los corredores más transitados de la ciudad.
Las tareas comenzaron con la rotonda del Cristo, y luego de finalizar en ese sitio las cuadrillas municipales iniciaron el retiro de tramos deformados y la colocación de nuevas barandas galvanizadas en la rotonda del Parque Industrial, en el ingreso a Gualeguaychú.
Además, los guardarrails irán acompañados por postes pesados, elementos regulables y dispositivos reflectivos tipo ojo de gato, que optimizan la visibilidad nocturna y ante condiciones climáticas adversas.
El operativo contempla señalización preventiva, ordenamiento del tránsito mediante conos y la intervención de maquinaria vial para garantizar precisión en el montaje y estabilidad en cada punto intervenido.
El equipamiento adquirido para las dos rotondas supera las 80 defensas metálicas y una cantidad equivalente de soportes estructurales, destinados a sustituir sectores que, tras diversos impactos, habían perdido su capacidad de contención.
La inversión destinada a la compra de los materiales asciende a casi 40 millones de pesos, financiados con recursos propios del municipio.