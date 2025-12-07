Los galpones de las comparsas de los clubes Juventud Unida, Central Entrerriano, Tiro Federal y Pescadores cobran cada vez mayor movimiento para ultimar los detalles de las carrozas, del vestuario, de los ensayos de los integrantes y batucadas y de cada arista que engloba el espectáculo más importante del verano de Gualeguaychú.

En la recorrida por los talleres para saber cómo viene cada comparsa, comenzamos por la última campeona, que irá en la edición 2026 por su pentacampeonato, un logro que sería inédito en la historia del Carnaval del País. Para ello va a presentar la temática “Vivos”, “donde las almas que hicieron grande al carnaval regresan para iluminar la noche y desafiar al olvido”. Su reina será Valentina Giménez, la pasista Candela Gómez, la batucada “Los Pibes”, dirigida por Martín Piaggio, y la banda musical “Furia del Oeste”, a cargo de Andrea Benedetti.

Al respecto, su director Juane Villagra dialogó con Ahora ElDía y detalló que “la comparsa viene bastante avanzada. Por supuesto que cada área tiene su nivel de avance, Carrozas es lo que está más demorado, pero es una propuesta bastante más ambiciosa que los años anteriores y requiere más trabajo. Lo que son vestuarios y espaldares venimos muy bien, casi que estamos al 100%, así que este mes que queda estaríamos terminando un par de escuadras y después aplicando detalles”.

Consultado por la implementación de Inteligencia Artificial (IA), reveló que la comparsa se sigue haciendo de la misma manera, hay más tecnología en carrozas, “hay más motorización aparte de los movimientos tradicionales que nos gustan hacer, estamos innovando. Hay una gran inversión en iluminación y para efectos nuevos. Y en cuanto a la utilización de IA, la hemos usado para hacer el video de presentación, para poder contar un poco la historia y generar algunas imágenes para reforzar el relato”.

Sobre la inversión que realizó Papelitos este año, comentó que “estamos hablando de arriba de 600 millones de pesos, si incluimos la puesta en escena de las 11 noches de carnaval estamos en unos 630 millones”.

Finalmente, acerca del objetivo de Juventud Unida dejó en claro que “es el de siempre: Salir a ganar como lo venimos haciendo y tener la comparsa la primera noche al 100%. Es un compromiso que tenemos para el propio Carnaval y con el público. Queremos que quien vaya la primera noche vea la misma comparsa que va a ver la última noche. También queremos lograr un nuevo título, en caso de hacerlo sería la primera en ganar cinco títulos seguidos. Tenemos eso como meta. Ojalá que se pueda dar porque estamos haciendo todo para construir una comparsa hermosa y sobre todo que sea un buen carnaval, porque se necesita de una buena temporada turística, de buen clima, para poder tener un recupero de la inversión que hacen los cinco clubes”.

Marí Marí, con la apuesta de volver a ser campeón

Con la temática “Genios”, “promesa de magia y carnaval”, la comparsa de Central Entrerriano buscará volver a sus años de gloria. Su reina será Mery Ann Morrison, su pasista Rosario Sánchez, la batucada “Batería Aplanadora” dirigida por Emanuel Fernández y la música a cargo de Toque de Samba, encabezada por Martín Irigoyen.

Su director Grego Fariña adelantó que “la comparsa viene bien, cerrando detalles en vestuario y emplumando. En vestuario vamos a llegar muy bien, en carrozas estamos trabajando a full para sacar dos súper competitivas, así que también vamos a andar muy bien en esa categoría. En música ya está todo listo, los ensayos de la puesta en escena ya arrancaron y están siendo súper positivos. Así que, en principio, vamos a poder ver una linda edición de Marí Marí en el Carnaval”.

Con respecto a la utilización de inteligencia artificial, comentó que “se usa, pero sólo para pasar en limpio alguna cuestión que no se puede bajar a tierra cuando la creatividad está medio bloqueada. Tampoco es la solución a nada, colabora y ayuda cada tanto”.

Sobre la inversión de Marí Marí este año, marcó que “está invirtiendo unos 650 millones”, con el objetivo de “pelear el primer puesto, ser competitivos”.

“Va a ser una comparsa muy trabajada desde lo textil, desde los materiales, hay mucho color, hay mucho lujo en el vestuario, bien adecuado a lo que es la temática. Y además va a ser una comparsa completamente entendible. Viéndola vas a comprender el argumento de manera muy clara. Así que eso también es algo positivo, sobre todo para el público”, concluyó Fariña.

Ará Yeví buscará “una patriada” para sacarse la espina del último año

La comparsa del Tiro Federal quedó a las puertas de una consagración, a tan sólo décimas de Papelitos, por lo cual este año buscará impedirle el pentacampeonato.

La temática que presentará es “La Resistencia”, e invitan a unirse “a esta patriada “, en alusión a costumbres gauchescas que prometen darle cuerpo al argumento de la comparsa. La reina será Manuela Scorzelli, la pasista Camila Carro, la batucada “Sonido de Parche” dirigida por Leo Stefani, y la banda “Alma Carnavalera”, de Titi Pauletti y Belén Grecco.

Su director Guillermo Carabajal contó que “a un mes del carnaval la comparsa empieza a trabajar con más fuerza y más horas. Siempre fue el mes más complicado en todos los sectores, pero el folklore del carnaval en todos lados es igual”.

Acerca de la implementación de IA, comentó que “uno va utilizando lo que va requiriendo dependiendo del tipo de proyecto que se está llevando adelante”.

Sobre la inversión de Ará Yeví, comentó que no tenía conocimiento del presupuesto, “pero supongo que será como el de todas. Todavía no se han cerrado los números y este mes es el que se necesitan más cosas”.

Finalmente, sobre el objetivo sostuvo que “desde el primer día es mostrar un trabajo integral, desde el vestuario, carrozas, música y puesta en escena, creo que eso es fundamental. Cómo así también mostrar algo diferente y distinto, lograr que el espectador se sumerja en esta resistencia”.

O’Bahía vuelve con todo tras su ausencia en 2025

La comparsa de Pescadores que no estuvo en la última edición del Carnaval del País pretende retornar con fuerza el 2026.

La temática que presentará es ''El Pescador, el Genio y las mil y una noches'', y su argumento manifiesta que “en la orilla de un río oscuro, un viejo pescador arroja su red y atrapa una vasija sellada por el tiempo. Al abrirla, el humo toma forma y el genio emerge, furioso tras siglos de encierro. Pero el pescador no se rinde al miedo. En lugar de huir, le ofrece un cuento. Y luego otro. Y otro más. Mientras su voz atraviesa la noche, el genio escucha. Porque incluso la ira más antigua puede rendirse ante el poder de una historia bien contada”.

Fiel a su estilo, el director Adrián Buteri opta por el hermetismo antes del inicio de la competencia. Lo que se sabe de O’Bahía es que su reina será Angie Felix, su pasista Martina Ghiglia, la batucada “Las Audaces” dirigida por Celeste Piaggio, y la banda musical “Carioca” de Carlos De Santis y Ornella Taffarel.