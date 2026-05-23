El debate por la medición de la pobreza en la Argentina no se cierra. Incluso, con los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del cuarto trimestre de 2025 se observa que la curva de baja de la pobreza se frenó y el índice comenzó a crecer: se ubicó en 30% en los últimos tres meses frente al 27% promedio entre julio y septiembre, sin tener en cuenta la controversia técnica derivada de la mejora en la captación de ingresos. Ahora bien, con un ajuste de ingresos, la tasa de pobreza entre octubre y diciembre de 2025 habría ascendido al 35%, cinco puntos por encima del 30% que surge de los microdatos publicados por el INDEC, según la consultora LCG.

La mejora en la captación de ingresos, sobre todo de los informales registrados, ayudó a mejorar el índice de pobreza durante 2025. "Sigue siendo un interrogante el fenomenal impulso de los salarios informales", señaló la consultora, al remarcar que esos ingresos crecieron un 4,5% mensual promedio entre enero y febrero, por encima del promedio general.

A fines de marzo, el INDEC había informado que la pobreza descendió al 28% en el segundo semestre de 2025, una baja de 3,4 puntos porcentuales respecto al semestre anterior y de casi 10 puntos frente a un año atrás. Sin embargo, los microdatos correspondientes al cuarto trimestre mostraron que la incidencia de la pobreza trepó al 30% entre octubre y diciembre, casi tres puntos más que en el tercer trimestre. Esto deja un piso más alto de cara al primer semestre de 2026, en un contexto menos favorable debido al debilitamiento de los salarios y la aceleración de los precios.

Los salarios registrados -que incluyen públicos y privados- aumentaron 3% nominal en marzo y anotaron su séptima caída consecutiva del poder adquisitivo. De esta manera, los haberes acumularon un recorte de 4,67% en los últimos siete meses.

En tanto, la canasta básica alimentaria, que mide el umbral de indigencia, acumuló en el primer trimestre del año una suba de 11,6%, mientras que la canasta básica total, utilizada como umbral de pobreza, escaló 9,6% entre enero y marzo, según la medición oficial del INDEC. Aunque en abril aumentaron por debajo del promedio de inflación y acumularon un alza de 12,8% y 12,3%, respectivamente.

En esa línea, durante el primer cuatrimestre la pobreza anotó ligeros avances de acuerdo con el nowcast de la Universidad Torcuato Di Tella. El índice se ubicó en 29,2% para el semestre que va entre noviembre de 2025 y abril de 2026, con un intervalo del 95% de confianza entre 27,7% y 30,6%. Además, se observa una marcada suba del índice durante el primer cuatrimestre del año producto de la pérdida de poder adquisitivo y la aceleración inflacionaria.

El informe detectó una creciente divergencia entre los ingresos laborales relevados por la EPH y los que muestran otras estadísticas oficiales, como el SIPA y el Coeficiente de Variación Salarial (CVS). Como ejemplo, señaló que los salarios de trabajadores privados formales declarados en la encuesta representaban históricamente el 81% de los registrados por el SIPA entre 2017 y 2023, pero en el cuarto trimestre de 2025 esa relación escaló al 93%.

A partir de esa diferencia, LCG realizó una corrección de los ingresos laborales tomando como referencia las brechas promedio observadas entre 2017 y 2023. Y el resultado fue una tasa de pobreza más alta: 35% para el cuarto trimestre y 32,7% para el promedio semestral, frente al 28% oficial.

Fuente: Ámbito