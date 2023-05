Por Amílcar Nani

Todo comenzó el jueves y terminó el domingo, dando la certeza de que todo había salido de diez las largas filas de vehículos que intentaban volver hacia la zona de provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el final de la jornada de Pascuas. Lo cierto es que la Semana Santa 2023 superó todas las expectativas, tanto para los operadores turísticos privados de Gualeguaychú y Pueblo Belgrano.

“La verdad es que fue un fin de semana que superó las expectativas. Uno espera este tipo de fechas y lo primero que mira es el clima, y no pudo haber uno mejor para esta Semana Santa. Para nosotros, con la cercanía que tenemos con la República Oriental del Uruguay, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el clima fue el primer factor de empuje, notoriamente”, explicó a Ahora ElDía Agustín Rosado, presidente de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Gualeguaychú (AHGG).

“En lo que respecta al fin de semana en sí, se notó que se superaron todas las expectativas. Todos los lugares que hemos recorrido, tanto el centro, costanera, los paseos turísticos o paradores, todos estuvieron imponentes. Fue muy lindo verlos a todos así. Y esta venida del bendito turismo internacional uruguayo nos está dando un viento de cola que al comercio entero le trajo muchos beneficios, y también al resto de la sociedad por el derrame económico que este fenómeno representa”, agregó Rosado.

“Uno ve autos uruguayos dispersos por toda la ciudad y por barrios que antes uno no imaginaba. Fue un aluvión de uruguayos estos días. Fue un muy buen fin de semana y esto le viene de diez a todo Gualeguaychú”, ejemplificó el presidente de la AHGG.

“El nivel de ocupación fue total. Nosotros nos manejamos con los datos que nos proporcionan nuestros asociados, pero ya veíamos esta tendencia el jueves o viernes pasado a través del grupo de WhatsApp donde estamos todos, donde vimos que los que ya no tenían lugar iban derivando a otros hospedajes, y así hasta que ya nadie tuvo lugar disponible. En definitiva, mucha gente se tuvo que volver o ir a otras ciudades porque acá en Gualeguaychú ya no había donde dormir, esa fue la realidad. El viernes y sábado ya no conseguías alojamiento. Por ahí, personas que están por fuera de la AHGG tuvieron lugar, pero fueron los menos”, informó a Ahora ElDía.

“Uno que ama Gualeguaychú, verlo así de poblada, llena de gente, todos cargados con bolsas, consumiendo, es un placer. Fue buenísimo. Desde el puente hasta el Paseo del Frigorífico estuvo siempre cargado de turistas”, agregó.

“Creo que está habiendo un derrame de plata a las familias de Gualeguaychú, porque la gran mayoría de los comerciantes son de acá, los empleados son de acá y los que han tomado refuerzos laborales también son de Gualeguaychú. Por eso creemos que el derrame es a las familias de Gualeguaychú”, manifestó Rosado, titular de la AHGG.

La situación de Pueblo Belgrano

“Estábamos en los días previos a Semana Santa con un nivel del 60% de reservas, pero llegó el jueves y se notó mucho ingreso de turistas, sobre todo uruguayos, bonaerenses, porteños y rosarinos que empezaron a ocupar toda la plaza de hospedaje de Pueblo Belgrano. Para el viernes ya estábamos en un 90% de ocupación y con el correr del fin de semana nos mantuvimos casi en el pleno completo”, explicó por su parte a Ahora ElDía Soledad Weimer, directora de Turismo de Pueblo Belgrano.

“Fue un turismo principalmente familiar, de parejas, muy interesado en realizar muchas actividades, por lo que hubo muchos movimientos en el tema de las excursiones, el alquiler de bicicletas, visitas a viñedos y la participación en las actividades programadas para la fecha”, sostuvo Weimer.

“En Pueblo Belgrano tuvimos el jueves astroturismo, el viernes Vía Crucis, el sábado feria artesanal y el domingo cerramos con un evento llamado ‘Pascuas en Familia’, con feria, actividades para los chicos, quienes estuvieron haciendo roscas de pascuas en un taller de cocina y pudieron participar en una búsqueda del tesoro donde pudieron ganar huevos de chocolates donados por la chocolatería ‘La Carpa Azul’, que tiene sede en Pueblo Belgrano”, concluyó a Ahora ElDía.