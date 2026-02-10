Gualeguaychú se encamina a uno de los fines de semana turísticos más convocantes del verano, con niveles de reservas que ya rondan el 90%, anticipando un marcado movimiento de visitantes durante los días feriados de Carnaval. La ciudad consolida así su posicionamiento como destino estratégico a nivel nacional, sostenido por una agenda cultural activa, propuestas recreativas diversas y una infraestructura turística preparada para acompañar la alta demanda.

En ese contexto, distintas áreas municipales en conjunto con las fuerzas de seguridad, ya se encuentran trabajando en la planificación y coordinación de un operativo integral. El dispositivo contempla acciones preventivas, ordenamiento del tránsito, controles y tareas de asistencia, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de las actividades, el cuidado de vecinos y visitantes y el correcto funcionamiento de los servicios durante los días de mayor afluencia turística.

La agenda comenzará el viernes 13 con el tradicional Entierro del Carnaval, una expresión festiva profundamente arraigada en la identidad local que cada año convoca a residentes y turistas en una celebración colectiva. La propuesta combina música, participación popular y manifestaciones culturales que reflejan el vínculo histórico de la ciudad con el carnaval, ofreciendo a quienes visitan Gualeguaychú una experiencia cultural auténtica y cercana.

El principal atractivo llegará durante tres noches consecutivas —sábado 14, domingo 15 y lunes 16— con la realización de la Fiesta Nacional del Carnaval del País en el Corsódromo “José Luis Gestro”. El espectáculo, reconocido como uno de los eventos a cielo abierto más convocantes de la Argentina, integra comparsas, música en vivo, puesta en escena, vestuario, coreografías y producción artística, generando una experiencia turística integral que cada temporada moviliza a miles de visitantes y dinamiza la economía local.

A la propuesta central del carnaval se suman actividades vinculadas a la vendimia y la producción regional, circuitos culturales, espectáculos artísticos, recorridos guiados y experiencias que permiten conocer la identidad productiva, recreativa, cultural y social del destino. Estas iniciativas amplían la estadía del visitante y diversifican la agenda turística a lo largo de todo el fin de semana.

El destino también ofrece sus atractivos naturales consolidados: playas sobre los ríos Gualeguaychú y Uruguay, complejos termales, reservas naturales, paseos náuticos y circuitos históricos que complementan la agenda festiva con opciones de descanso, recreación y contacto con el entorno. La oferta hotelera, gastronómica y de servicios acompaña este crecimiento sostenido, fortaleciendo la experiencia integral del visitante.