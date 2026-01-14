Este martes, el calor intenso volvió a hacerse sentir con fuerza en Gualeguaychú, con temperaturas que superaron ampliamente los 35°C y alcanzaron una sensación térmica de 37.7°C, ubicando a la ciudad entre las más calurosas del país.

El día comenzó con condiciones más templadas: a las 7 de la mañana el termómetro marcaba 23.8°C, con elevada humedad y cielo parcialmente cubierto. No obstante, el ascenso térmico fue rápido y sostenido. Apenas dos horas después, la temperatura ya había trepado a 28.2°C, mientras que la sensación térmica superaba los 30°C.

El momento más crítico se registró cerca del mediodía, cuando la temperatura real llegó a los 34.6°C, aunque el calor percibido fue considerablemente mayor debido a la humedad y el viento norte, alcanzando casi los 38°C. Durante la tarde, los registros se mantuvieron en valores extremos, con marcas superiores a los 34°C y sensaciones térmicas que continuaron por encima de los 36°C.

Hacia las 18 horas, con 35°C, Gualeguaychú se posicionó como la quinta ciudad más calurosa de Argentina. En ese ranking nacional, Tartagal encabezó la lista, seguida por Viedma, San Juan, San Ramón de la Nueva Orán y Las Lomitas. Más temprano, al mediodía, la ciudad entrerriana incluso llegó a ocupar el primer lugar a nivel país.