River visitará este miércoles a Independiente Santa Fe por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro comenzará a las 21:30 en el estadio El Campín de Bogotá y será dirigido por el venezolano Jesús Valenzuela.

El Millonario llegará después de vencer 2 a 0 a Argentinos Juniors en el Monumental y conseguir su primera victoria del semestre. El resultado también le permitió cortar una serie de seis derrotas consecutivas en torneos de la AFA, la peor de su historia durante el profesionalismo.

El conjunto de Eduardo Coudet se clasificó directamente a los octavos tras terminar primero en el Grupo H. La serie ante el equipo colombiano debía comenzar una semana antes, pero fue reprogramada debido al terremoto que afectó a diferentes regiones de Colombia el 10 de agosto.

Las bajas que tendrá River en Bogotá

Gonzalo Montiel no estará disponible por una sobrecarga en el aductor izquierdo, mientras que Marcos Acuña continúa recuperándose de un desgarro en el isquiotibial derecho. Las ausencias obligarán al entrenador a modificar ambos laterales de la defensa.

Coudet tampoco podrá recurrir a Giovanni González ni Francisco Ortega, ya que ninguno fue inscripto para esta etapa de la competencia. La situación llevaría al entrenador a utilizar futbolistas que habitualmente se desempeñan como marcadores centrales.

Lucas Beltrán y Mauro Arambarri son los otros refuerzos que quedaron afuera de la lista para esta instancia. Rafael Santos Borré ingresaría en el ataque en reemplazo de Beltrán, mientras Sebastián Driussi continúa cerca de recibir el alta médica.

Cómo llega Independiente Santa Fe

El equipo dirigido por Pablo Repetto no disputó su encuentro ante Atlético Nacional debido a la reorganización del calendario provocada por el terremoto. Su última presentación fue el sábado 8 de agosto, cuando derrotó 2 a 0 a Boyacá Chicó con goles de Hugo Rodallega y Juan Palma Micolta en contra.

Independiente Santa Fe ocupa el 11º lugar del Torneo Clausura colombiano con tres puntos y un partido pendiente. Llegó a la Sudamericana luego de finalizar tercero en su grupo de la Copa Libertadores y posteriormente eliminó a Caracas con un resultado global de 5 a 0.

El conjunto local buscará aprovechar su adaptación a los 2.600 metros de altura de Bogotá y al elevado porcentaje de humedad. Esas condiciones representarán una exigencia adicional para River durante el primer compromiso de la eliminatoria.

Las posibles formaciones

El Millonario formaría con Santiago Beltrán; Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero y Facundo González; Aníbal Moreno y Tobías Andrada; Ángel Correa, Thiago Almada y Joaquín Freitas; Rafael Santos Borré. El director técnico es Eduardo Coudet.

Independiente Santa Fe saldría con Andrés Mosquera Marmolejo o Juan Vegas; Heliberton Palacios, Emanuel Olivera, Víctor Moreno y Jeison Angulo; Daniel Torres y Killian Toscano; Jader Obrian, Nahuel Bustos y Omar Fernández; Hugo Rodallega. El entrenador es Pablo Repetto.

El partido podrá verse en vivo por ESPN y DSports desde las 21:30. River intentará conseguir un resultado favorable en Colombia antes de definir la clasificación como local en el encuentro de vuelta.