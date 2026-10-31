Con la ilusión intacta de conseguir el ascenso al Torneo Federal A, objetivo que persigue desde hace cuatro temporadas, tras su descenso en 2022, Juventud Unida está a un paso de meterse en la cuarta ronda del Torneo Regional Federal Amateur 2026, a dos instancias de alcanzar la meta.

El equipo dirigido por Daniel Waldner sigue a paso firme en el certamen y el sábado pasado, en el estadio Guillermo Bonnín, le quitó el invicto como local a Social Achirense y consiguió una buena ventaja de cara a la revancha, que disputará en su cancha y ante su público.

El Decano se imponía 2-0, con goles de Facundo Maldonado y Damián De Hoyos en el primer tiempo, hasta que Maximiliano Romero descontó de penal y estableció el 2-1 definitivo. Si bien Juventud llega con ventaja en la serie y tendrá la posibilidad de definirla como local, en el plantel no quedaron del todo conformes con el resultado, ya que entendieron que desperdiciaron algunas situaciones claras que podrían haber ampliado la diferencia y prácticamente sentenciado la clasificación.

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De todas maneras, el resultado obliga a Social Achirense a buscar una victoria en Gualeguaychú para mantener sus chances de avanzar. El conjunto visitante deberá ganar al menos por un gol de diferencia para llevar la definición a los penales y cortar el invicto de Juventud en el torneo.

En cuanto al equipo, Waldner recupera al volante central Aramís Serafini, una pieza clave en su formación titular, quien se repuso del desgarro sufrido en la victoria como visitante por 4-2 ante Don Bosco de Paraná, por la ida de los octavos de final. Sin embargo, Serafini ocuparía un lugar en el banco de suplentes, teniendo en cuenta que apenas pasaron 21 días desde su lesión y que el equipo llega bien posicionado a la revancha.

En ese sentido, el entrenador paranaense mantendría la misma formación que comenzó el partido de ida, con el paraguayo Francisco Peralta en el arco; Matías Labaroni, Dante Verón, Patricio Pizarro y el capitán Federico López en la defensa; Sergio Olano, Joaquín Acevedo, Facundo Maldonado y Luciano Maidana en la mitad de la cancha; y Agustín Benedetti y Damián De Hoyos en la delantera.

En la otra llave de cuartos de final, de la que saldrá el rival del ganador de la serie entre Juventud y Social Achirense, Atlético Paraná consiguió una importante ventaja en el partido de ida al imponerse por 3-0 como local frente a Neuquén. La revancha se disputará el domingo, desde las 18, en el estadio Luis A. Renaud de la capital entrerriana, con el arbitraje del santafesino Joaquín Urbani.