Esta semana un grupo de vecinos impidió que el Municipio instalara una antena de 5G en el barrio de la Escuela Villa Malvina. En este marco, los concejales de la oposición redactaron un pedido de informe sobre la situación.

“Vecinos y vecinas de nuestra ciudad, en los últimos días, padecieron las consecuencias de estas modificaciones y derogaciones (de la ordenanza que prohibía la instalación de antenas 5G). Se encontraron con la instalación de una antena en su barrio, más precisamente, en su plaza, sin información previa ni participación comunitaria. Frente a este escenario, surge una pregunta tan simple como urgente: ¿Cuántos vecinos y vecinas más deberán estar en estado de alerta para evitar nuevas instalaciones inconsultas en espacios públicos? Por ello, este pedido de informes resulta urgente y relevante, para la tranquilidad de la comunidad de Gualeguaychú”, expresaron en la solicitud.

En este marco, los concejales requirieron "al Presidente Municipal que informe respecto de la autorización para la construcción de la antena ubicada en calle Río de los Pájaros y Panozzo, en la plaza barrial Arocena, remitiendo la siguiente documentación:

a) Copia íntegra del trámite administrativo mediante el cual se autorizó

el inicio y/o el despliegue de las obras.;

b) Estudio de Impacto Ambiental correspondiente y procedimiento de

participación ciudadana conforme normativa vigente.

c) Contrato de concesión de uso de espacio público.

d) Factibilidad técnica otorgada por las áreas competentes".

También pidieron que se informe sobre las “autorizaciones otorgadas para la instalación de antenas o estructuras soporte de antenas en espacios públicos" y que se "informe y brinde acceso al Registro Público Municipal de Prestadores de Servicios de Telecomunicaciones”.