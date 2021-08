Concejales del PJ piden reglamentar el sistema de acceso a la información legislativa

Plantearon que surgió debido a "la necesidad de posibilitar el conocimiento de todas las normas municipales vigentes de conformidad con el principio republicano de publicidad de los actos de gobierno, y debido a la falta de una plataforma propia municipal que actualice en tiempo y forma los actos legislativos”.

Asimismo, destacaron que el Estado Municipal no cuenta actualmente con una reglamentación y un sistema que permita el fácil acceso a toda la normativa existente desde 2007, cuando Pueblo General Belgrano fue declarado municipio. Y la gran cantidad de ordenanzas, comunicaciones, resoluciones, decretos, etc., que ya fueron sancionados hace que sea imposible su conocimiento si no es a través de sistemas que faciliten su acceso.

“Este proyecto no fue tratado el pasado martes 13 de julio por decisión de los cinco concejales del bloque oficialista y se postergó su tratamiento para este martes 27 de julio. La decisión a la que arribó el bloque de ediles de Nueva Generación fue la negativa a la instrumentación de este proyecto, aduciendo que el Departamento Ejecutivo se encuentra trabajando al respecto en una nueva página web institucional”, destacaron.

Al respecto, señalaron que “este insuficiente argumento subestima la necesidad de un sistema centrado en facilitar el acceso a los actos de gobierno a través de la sanción de una ordenanza, que trascenderá cualquier gobierno futuro, independiente de su color político. Es necesario legislar para la sociedad sin mezquindades ni banderías políticas, poniendo la democracia por sobre todo”.

“Hasta el momento, ninguna de nuestras ordenanzas han sido aprobadas por el sólo hecho de no pertenecer al mismo signo oficialista, con una clara demanda por parte de las autoridades municipales a rechazar todo tipo de propuesta que realice nuestro espacio político. Actualmente, el Concejo Deliberante de Pueblo General Belgrano funciona como una mera escribanía personal del intendente Mauricio Davico, que aprueba sin discusión cada uno de sus mandamientos y que presenta asuntos propios del Departamento Ejecutivo como iniciativas de sus concejales del partido Nueva Generación”, alertaron desde el Frente Justicialista.

Finalmente, cerraron señalando que seguirán “trabajando con el mismo compromiso de siempre, presentando proyectos que sirvan para el crecimiento de Pueblo Belgrano y acompañando aquellos otros que consideramos necesarios, tal como lo hemos hecho hasta el momento. Pero nos opondremos a los que dañan la institucionalidad, como la suspensión del programa Somos, que afectó la economía de las distintas instituciones beneficiarias”.