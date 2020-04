Concejales de Juntos por el Cambio plantearon medidas ante la crisis por la pandemia

Alejandra Leissa, Juan Ignacio Olano y Pablo Echandi sostuvieron que “entendemos que son momentos donde la empatía, la solidaridad y el trabajo mancomunado deben primar. En ese marco, trabajamos desde nuestro lugar de legisladores y como vecinos consustanciados con la dura realidad. Del mismo modo aspiramos a una mayor intervención del Estado, quién si bien en gran parte lo está haciendo, aún quedan sectores a los que tiene que llegar”.

En este marco, entendieron que “urgen medidas de auxilio para los comerciantes, Pymes, emprendedores, prestadores de servicios y de turismo, que son los que sostienen la actividad económica y el empleo en la ciudad durante todo el año. El Estado nacional ha lanzado una serie de acciones pero ha apuntado a otros sectores. La Municipalidad no puede desconocer la importancia de estos actores y por eso solicitamos medidas al respecto. Ellos representan miles de familias, se sienten solos y deben enfrentar una multiplicidad de obligaciones en lo inmediato”.

Los concejales recordaron que “hace varios meses propusimos en ocasión de la aprobación de la reducción de las dietas de los concejales, el mismo proceder para los funcionarios, cuestión que no se llevó adelante nunca. No hubo hasta hoy un gesto del funcionariado municipal. Asimismo, solicitamos en el marco de la urgencia sanitaria que quede sin efecto el convenio de alquiler y venta con Puerta del Sol. Creemos que es un momento para rever algunas decisiones, no para darnos la razón, sino en consonancia con la gravedad del momento”, puntualizaron.

Asimismo, advirtieron que “hay sectores que hacen un esfuerzo inmenso y el Estado debe mostrar empatía en la reducción del gasto político. Todos debemos trabajar para que ese gasto empiece a disminuir ahora y siga la tendencia a futuro. Necesitamos un esfuerzo más por parte del Estado”. En este sentido, plantearon medidas concretas: “en esta coyuntura paralizante y de quebranto para algunos sectores económicos, debemos trabajar juntos para suspender la aplicación de la sobretasa inmobiliaria. En el mismo sentido ya tendríamos que estar tratando el aumento del mínimo imponible de la Tasa de Comercio que no se modifica desde 2011, proyecto que presentamos a partir de las inquietudes de los comerciantes y pequeños industriales de la ciudad. Del mismo modo, resulta necesario postergar el pago de la Tasa de Comercio correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo para el segundo semestre del año en seis cuotas sin interés”.

Por último, remarcaron que “podemos tener diferencias políticas, pero hoy tenemos que dejarlas de lado y pensar en los que más sufren esta crisis sanitaria desde la salud y desde el día a día para mantener sus trabajos, sus comercios y sus familias. Tenemos que olvidarnos quien propone las cosas y actuar con urgencia. El momento es crítico y puede tener consecuencias inimaginables en lo sanitario y en lo económico-laboral”.