Las estafas digitales dejaron de ser un problema lejano. El uso cotidiano del celular para realizar operaciones bancarias, compras, trámites y comunicaciones personales también generó nuevas oportunidades para quienes buscan engañar y obtener información o dinero de los vecinos.

Frente a esta realidad, los concejales de la Unión Cívica Radical Micaela Rodríguez y Maximiliano Lesik presentaron un proyecto de ordenanza para crear y/o fortalecer un Programa Municipal de Seguridad y Ciudadanía Digital, con el objetivo de poner el foco en la prevención, la educación y el acompañamiento.

“No podemos esperar a que el vecino sea víctima para actuar. La prevención también es una responsabilidad del Estado y el Municipio tiene una herramienta enorme: informar, capacitar y generar conciencia”, señalaron Rodríguez y Lesik.

El proyecto parte de una situación concreta: durante 2026 el propio Municipio debió alertar a la comunidad sobre distintas modalidades de estafas virtuales, entre ellas phishing bancario, hackeo de WhatsApp, ventas ficticias y videollamadas fraudulentas que llegaron incluso a utilizar la identidad de organismos municipales.

Uno de los ejes centrales de la propuesta es comprender que las estafas digitales ya no afectan exclusivamente a las personas mayores.

Si bien el proyecto contempla acciones específicas de alfabetización digital para adultos mayores, también propone desarrollar políticas preventivas destinadas a adolescentes y jóvenes, entendiendo que las maniobras digitales atraviesan a toda la comunidad.

“Tenemos que dejar de pensar que esto le pasa solamente a nuestros abuelos. Hoy cualquiera puede recibir un mensaje, una llamada o una videollamada que parezca legítima y terminar siendo víctima de una estafa. Por eso necesitamos vecinos informados y un Estado que esté presente antes, durante y después de estas situaciones”, expresaron los concejales radicales.

Entre las medidas propuestas se encuentra la elaboración de una Guía Municipal de Prevención y Actuación frente a Estafas Digitales, gratuita y escrita en un lenguaje sencillo, con información sobre las principales modalidades de fraude, señales de alerta, medidas de protección y pasos a seguir frente a un hackeo o una transferencia fraudulenta.

Además, se plantea implementar campañas periódicas bajo el concepto “Gualeguaychú Ciudad Segura Digital”, acompañadas de capacitaciones presenciales y virtuales en escuelas, centros de jubilados, entidades bancarias y organizaciones de la comunidad.

“Queremos que la prevención llegue a los barrios, a las escuelas, a los centros de jubilados y a cada espacio donde podamos acercar herramientas concretas. Muchas veces una información sencilla, recibida a tiempo, puede evitar que una persona pierda sus ahorros o entregue información sensible”, remarcaron.

El proyecto no se limita a la prevención. También propone evaluar un mecanismo municipal de orientación inicial para las personas que hayan sido víctimas de estafas digitales y generar un registro estadístico anonimizado que permita conocer la problemática y mejorar las futuras campañas.

Para Rodríguez y Lesik, “cuando un vecino es estafado no solamente pierde dinero: muchas veces también pierde tranquilidad, confianza y seguridad. Por eso creemos que el Estado municipal debe tener una respuesta de orientación y acompañamiento”.

La iniciativa propone además articular con bancos, empresas de telecomunicaciones, instituciones educativas y organizaciones sociales, entendiendo que la construcción de una ciudadanía digital segura requiere un trabajo conjunto.

“Queremos anticiparnos. Queremos un Municipio que eduque, prevenga y acompañe. Porque frente a las nuevas formas de delito, la mejor herramienta que podemos darle a nuestros vecinos es información y capacidad para reconocer las señales de alerta”, concluyeron los concejales radicales.