Concejales radicales presentaron un proyecto de ordenanza para fortalecer la prevención ante estafas virtuales
Las estafas digitales dejaron de ser un problema lejano. El uso cotidiano del celular para realizar operaciones bancarias, compras, trámites y comunicaciones personales también generó nuevas oportunidades para quienes buscan engañar y obtener información o dinero de los vecinos.
Frente a esta realidad, los concejales de la Unión Cívica Radical Micaela Rodríguez y Maximiliano Lesik presentaron un proyecto de ordenanza para crear y/o fortalecer un Programa Municipal de Seguridad y Ciudadanía Digital, con el objetivo de poner el foco en la prevención, la educación y el acompañamiento.
“No podemos esperar a que el vecino sea víctima para actuar. La prevención también es una responsabilidad del Estado y el Municipio tiene una herramienta enorme: informar, capacitar y generar conciencia”, señalaron Rodríguez y Lesik.
El proyecto parte de una situación concreta: durante 2026 el propio Municipio debió alertar a la comunidad sobre distintas modalidades de estafas virtuales, entre ellas phishing bancario, hackeo de WhatsApp, ventas ficticias y videollamadas fraudulentas que llegaron incluso a utilizar la identidad de organismos municipales.
Uno de los ejes centrales de la propuesta es comprender que las estafas digitales ya no afectan exclusivamente a las personas mayores.
Si bien el proyecto contempla acciones específicas de alfabetización digital para adultos mayores, también propone desarrollar políticas preventivas destinadas a adolescentes y jóvenes, entendiendo que las maniobras digitales atraviesan a toda la comunidad.
“Tenemos que dejar de pensar que esto le pasa solamente a nuestros abuelos. Hoy cualquiera puede recibir un mensaje, una llamada o una videollamada que parezca legítima y terminar siendo víctima de una estafa. Por eso necesitamos vecinos informados y un Estado que esté presente antes, durante y después de estas situaciones”, expresaron los concejales radicales.
Entre las medidas propuestas se encuentra la elaboración de una Guía Municipal de Prevención y Actuación frente a Estafas Digitales, gratuita y escrita en un lenguaje sencillo, con información sobre las principales modalidades de fraude, señales de alerta, medidas de protección y pasos a seguir frente a un hackeo o una transferencia fraudulenta.
Además, se plantea implementar campañas periódicas bajo el concepto “Gualeguaychú Ciudad Segura Digital”, acompañadas de capacitaciones presenciales y virtuales en escuelas, centros de jubilados, entidades bancarias y organizaciones de la comunidad.
“Queremos que la prevención llegue a los barrios, a las escuelas, a los centros de jubilados y a cada espacio donde podamos acercar herramientas concretas. Muchas veces una información sencilla, recibida a tiempo, puede evitar que una persona pierda sus ahorros o entregue información sensible”, remarcaron.
El proyecto no se limita a la prevención. También propone evaluar un mecanismo municipal de orientación inicial para las personas que hayan sido víctimas de estafas digitales y generar un registro estadístico anonimizado que permita conocer la problemática y mejorar las futuras campañas.
Para Rodríguez y Lesik, “cuando un vecino es estafado no solamente pierde dinero: muchas veces también pierde tranquilidad, confianza y seguridad. Por eso creemos que el Estado municipal debe tener una respuesta de orientación y acompañamiento”.
La iniciativa propone además articular con bancos, empresas de telecomunicaciones, instituciones educativas y organizaciones sociales, entendiendo que la construcción de una ciudadanía digital segura requiere un trabajo conjunto.
“Queremos anticiparnos. Queremos un Municipio que eduque, prevenga y acompañe. Porque frente a las nuevas formas de delito, la mejor herramienta que podemos darle a nuestros vecinos es información y capacidad para reconocer las señales de alerta”, concluyeron los concejales radicales.