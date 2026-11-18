El proyecto del Presupuesto municipal, correspondiente al cálculo de recursos y presupuesto de gastos para el ejercicio 2027, obtuvo despacho favorable en la reunión de Comisiones Conjuntas llevada adelante este miércoles 18 de noviembre.

El mismo obtuvo los votos positivos de los concejales María José Carro, Raymundo Legaria, Jorge Roko, Vanina Basaldúa, Juan Pablo Castillo, Micaela Rodríguez, Maximiliano Lesik y Marcelo Rodríguez, votaron en contra Delfina Herlax, María Sira Ghisi y Emiliano Zapata mientras que Jorge Maradey y Mirta Sulzyk no estuvieron en el recinto, con aviso previo.

La iniciativa, elevada por el Departamento Ejecutivo municipal, prevé una asignación superior a los 105 mil millones de pesos, recursos orientados al sostenimiento de la administración municipal, la ejecución de obras de infraestructura y la prestación de los servicios esenciales para la ciudad.

Durante el desarrollo de los encuentros en Comisiones Conjuntas, los concejales analizaron las distintas partidas y los alcances del cálculo financiero previstos para el próximo año, contando con las explicaciones técnicas brindadas por el titular de la Secretaría de Hacienda, Guillermo D. Acuña.

Tras completarse esta instancia de debate y revisión legislativa en comisiones, el expediente será sometido a votación, por el cuerpo deliberativo, en la próxima sesión ordinaria prevista para este jueves 19 de noviembre a las 7:30 h.