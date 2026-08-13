En el salón del Honorable Concejo Deliberante (HCD), se realizó este jueves la primera sesión formal del Concejo Deliberante Estudiantil (CDE), correspondiente al ciclo parlamentario de los estudiantes secundarios.

El encuentro dio inicio con el acto de toma de juramento a las autoridades electas de la mesa directiva, encabezado por la viceintendenta Julieta Carrazza. La jornada contó además con la presencia de la secretaria del HCD, Sonia Poletti; la responsable del Área de Juventud, Ana Severin; concejales de la ciudad y alumnos del Colegio Nacional, Pablo Haedo, ENOVA, Escuela Fernando Elgue, Escuela Técnica Nº 1, Escuela J. J. Nágera, Instituto Guadalupe, Sirio Libanés y América Barbosa.

Una vez concretada la apertura de la sesión, los ediles estudiantes procedieron a la presentación de 10 proyectos legislativos a los cuales se le dio ingreso formal. Posteriormente, en el marco de la reunión conjunta de comisiones, los delegados de las distintas instituciones educativas abordaron el articulado de cada expediente, instancia en la que algunas propuestas recibieron modificaciones técnicas.

Como resultado del trabajo en comisiones, ocho iniciativas lograron obtener despacho favorable, quedando habilitadas para su debate definitivo en la próxima sesión ordinaria del CDE.

Regido por la Ordenanza n.º 11.141/2008, el Concejo Deliberante Estudiantil funciona como un espacio institucional donde alumnos del nivel secundario de establecimientos públicos y privados elaboran, debaten y presentan proyectos sobre temáticas vinculadas al desarrollo urbano, ambiente, inclusión social y juventud.

Las normas que resultan aprobadas por el CDE son derivadas al recinto del Honorable Concejo Deliberante para su análisis legislativo.