Tras la suspensión por lluvias, este domingo Concepción del Uruguay realiza un histórico Desfile en Homenaje al General Justo José de Urquiza, primer Presidente Constitucional de los Argentinos. Comenzó a las 10 en la Plaza Ramírez de la localidad vecina.

Confirmaron su participación el Regimiento de Granaderos a Caballo, el Regimiento de Infantería 1 "Patricios" y su banda militar "Tambor de Tacuarí", el Ejército Argentino, las fuerzas de seguridad, instituciones civiles y los establecimientos educativos de todos los niveles del departamento Uruguay. Además, Ema Noir cantará el Himno a Concepción del Uruguay junto al Coro Estable Municipal. Se viene un gran domingo para las familias uruguayenses.

Se realiza en el marco de un año que reúne tres importantes aniversarios: los 225 años del nacimiento de Urquiza, los 200 años de la elevación de Concepción del Uruguay al rango de ciudad y los 175 años del Histórico Pronunciamiento de Urquiza, acontecimiento ocurrido en la misma plaza que será escenario del desfile.

Cuatro Bandas de música

Uno de los aspectos destacados de la jornada será la participación simultánea de cuatro bandas de música: la Banda Militar "Tambor de Tacuarí" del Regimiento de Patricios, la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos, la Banda Militar del Regimiento de Caballería de Tanques 6 "Blandengues" de Concordia y la Banda de Música del Batallón de Ingenieros Blindado II de nuestra ciudad.

El acto comenzó con el ingreso de las cuatro Bandas para ubicarse frente al palco del Centro Cívico, donde a las 10 de la mañana estaba agendado el inicio de la ceremonia. El dispositivo previsto tiene como antecedente los desfiles realizados en 2017 y 2019 con motivo de los aniversarios de la ciudad, cuando la presencia de los Granaderos tuvo un papel central en la apertura de la ceremonia, realizando la histórica invocación al Sargento Cabral frente al palco principal.

Allí las cuatro Bandas de Música interpretaron el Himno Nacional Argentino, la Marcha de Entre Ríos, la Marcha de San Lorenzo y habrá un homenaje especial previsto para el Himno de Concepción del Uruguay.

Cómo sigue el cronograma

Pasadas las 10.30 se desarrollará el desfile que tendrá su punto de partida en calle 9 de Julio, en el sector oeste de Plaza Ramírez. La apertura estará a cargo de los Veteranos de Malvinas y continuará con la participación de alumnos y comunidades educativas de escuelas integrales, jardines de infantes, establecimientos de nivel primario y secundario, educación de adultos y nivel terciario.

El segmento educativo tendrá su cierre con la participación de las universidades. También serán parte del desfile distintas organizaciones civiles de la ciudad, culturales y deportivas, con 24 clubes que ya confirmaron su participación. Además, estarán los autos y motos antiguos, y algunas sorpresas más.

Finalmente, llegará el turno de las fuerzas de seguridad y militares: confirmaron presencia Escuelas de Cadetes de las fuerzas con asiento en la ciudad. El Escuadrón "Dragones de la Muerte" y la "División Guardia de Seguridad y Custodia del Gral. Urquiza" con indumentaria de la época creada en 1860 a cargo de la Policía de la Provincia de Entre Ríos. Efectivos del Regimiento de Caballería de Exploración 12 "Dragones Coronel Zelaya" de la ciudad de Gualeguaychú y efectivos y motorizados del Regimiento de Caballería de Tanques 6 "Blandengues" de Concordia.

Luego de los vehículos, tanques, y hasta las secciones caninas que se harán presentes, el cierre estará a cargo de la sección del Regimiento de Patricios y la Sección de Granaderos a Caballo. (APFDigital)

Fuente: APFDigital