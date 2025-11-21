Se concretó este jueves de manera completa el asfaltado del consorcio 22 de Junio, que comprende el tramo de Gervasio Méndez que va desde Florida hasta Mac Dougall, lo cual significa que ha finalizado la tarea de poco más de 400 metros lineales

El último tramo de estas labores se desarrolló en Gervasio Méndez, entre Virgen del Pilar y Mac Dougall, donde se colocaron 220 toneladas de asfalto caliente a lo largo de 205 metros longitudinales y 6,40 metros de ancho, lo que equivale a una superficie de 1.312 m2.

Este tercer tramo se suma a los trabajos realizados durante los últimos días, cuando se asfaltó el tramo de Gervasio Méndez entre Florida y Virgen del Pilar, el cual constituyó el uso de 225 toneladas de asfalto caliente que se distribuyó a lo largo de 220 metros longitudinales y 6,40 metros de ancho, lo que equivale a una superficie de 1.408 m2.

El material fue producido en la Planta de Asfalto Municipal, ubicada en el Parque Industrial, desde donde camiones con capacidad de 8.000 kilos realizaron un circuito constante de traslado hacia el frente de obra.

Durante la jornada participaron 13 operarios municipales y tres maquinarias viales, bajo la coordinación del equipo técnico de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura.

El proceso de pavimentación comenzó cuando los camiones con la mezcla llegaron al lugar y depositaron la carga directamente sobre la primera maquinaria, denominada terminadora, que distribuye uniformemente la mezcla asfáltica sobre la mitad de la calzada y le otorga aproximadamente el 85% de su compactación final.

A continuación, intervino el rodillo neumático, encargado de compactar y amasar la mezcla para eliminar vacíos y asegurar la correcta adherencia del material. Finalmente, la aplanadora realizó la compactación definitiva y la terminación de la superficie, cerrando los bordes en las uniones con cordones cuneta y bocacalles.

Ahora que se ha finalizado este trabajo, el consorcio 22 de Junio se constituyó como el más extenso en el cual se trabajó desde la reapertura de la Planta de Asfalto en el Parque Industrial.

El sistema de consorcios vecinales constituye un modelo de gestión compartida entre la Municipalidad y los vecinos: mientras los frentistas aportan el financiamiento de los materiales, el municipio brinda la mano de obra, el equipamiento y la asistencia técnica. Este esquema permite acelerar los tiempos de ejecución y fortalecer la participación comunitaria en las mejoras barriales.

La puesta en marcha de la nueva Planta de Asfalto y su articulación con los consorcios vecinales marcan el inicio operativo de una etapa que permitirá avanzar en múltiples frentes de obra simultáneos, atendiendo tanto a las demandas de pavimentación como a los trabajos de bacheo, mejoras viales y recuperación de calles deterioradas en distintos sectores de la ciudad.