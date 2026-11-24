Desde la Municipalidad informaron que finalizaron los trabajos de reconstrucción del acceso este a la Dirección de Obras Sanitarias, donde una nueva calzada de hormigón armado de 500 metros cuadrados reemplazó a la antigua carpeta asfáltica.

Según indicaron, el tránsito se restablecerá en el sector a fines de esta semana, una vez que el hormigón alcance la resistencia necesaria. No obstante, la fecha de habilitación estará sujeta a las condiciones meteorológicas, ya que las lluvias podrían demorar la apertura.

El predio de Obras Sanitarias funciona como base operativa y de infraestructura para la prestación de los servicios de agua potable, cloacas y tratamiento de efluentes de la ciudad. Por este acceso circulan habitualmente camiones y maquinaria pesada, unidades de gran porte que someten al pavimento a esfuerzos muy superiores a los que soporta una calle convencional.

La nueva estructura incrementa la capacidad de soporte ante cargas concentradas, con el objetivo de prolongar la vida útil de la calzada y disminuir los costos de conservación. Asimismo, el pavimento rígido reduce el riesgo de ahuellamiento, una deformación que se manifiesta en forma de surcos producidos por el tránsito de vehículos pesados sobre las superficies asfálticas.

El paquete estructural está compuesto por una base de hormigón H-17 de 10 centímetros de espesor, sobre la cual se construyeron losas de hormigón armado H-25 de 20 centímetros de espesor.

El sistema constructivo es similar al utilizado en las calzadas urbanas de hormigón: las armaduras refuerzan las losas, los pasadores permiten transferir las cargas entre paños contiguos y las juntas absorben los movimientos propios del material.

Antes del hormigonado, el personal municipal demolió la carpeta asfáltica existente y controló los niveles del suelo expuesto mediante relevamientos topográficos, utilizando un nivel óptico y estacas de referencia.