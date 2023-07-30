El rastrillaje realizado hoy en la zona de Pampa Soler de Concordia dio positivo. Se encontraron restos humanos y ahora habrá que confirmar si se trata de Luisina Leoncino.

Este domingo desde la mañana, la Policía llevó a cabo un operativo en la zona de Pampa Soler de Concordia para dar con el paradero de Luisina Leoncino, la joven de 24 años desaparecida desde el 10 de julio.

Según confirmaron uniformados que participaron de la pesquisa y un abogado vinculado con la causa, tras varias horas de búsqueda, dieron con bolsas en las que había restos humanos, precisamente torso superior y piernas, consignó el portal El Entre Ríos.

Aunque aún deben hacer peritajes, autopsia y cotejo de ADN que confirmen si pertenecen o no a la joven, los investigadores suponen que podrían pertenecer a Luisina Leoncino.

Por otro lado, en la Unidad Penal N° 3 de Concordia se encuentra con prisión preventiva el principal acusado de la desaparición de Luisina Leoncino: se trata de Horacio “Ñoño” Benítez, de 42 años.

El acusado de femicidio se ha mantenido en silencio ante los investigadores, pero las evidencias apuntan a él. La fundamental es un registro fílmico que muestra que Luisina ingresó a su casa la madrugada del lunes 10 pero nunca salió. Por el contrario, en otras imágenes se lo ve a Benítez retirarse del hogar con casco, guantes y bolsas de residuos.

La causa

La joven de 24 años, madre de dos hijos, se encuentra desaparecida desde el 9 de julio. Actualmente la investigación de Fiscalía avanza con la hipótesis de un femicidio y el principal sospechoso es Benítez.

La causa la tramita la fiscal Julia Rivoira. Más tarde, el fiscal coordinador José Costa confirmó que en una cámara de seguridad observaron que el acusado fue visto salir de su casa con bolsas de residuos y trasladarse en una motocicleta. Además, confirmó que el sospechoso tiene antecedentes penales y años atrás estuvo “relacionado con la prostitución”.