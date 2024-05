Desde el Centro de Operaciones de Emergencias, conformado por la creciente del río Uruguay, el intendente de Concordia, Francisco Azcué, dio a conocer las acciones llevadas a cabo durante la jornada de este domingo en un trabajo conjunto entre las distintas áreas de la Municipalidad de Concordia, Fuerzas Armadas, de Seguridad, Bomberos Voluntarios e instituciones intermedias.



Al respecto, el Presidente Municipal indicó que se han evacuado ocho familias que fueron alojadas en domicilios particulares. Dichas evacuaciones se hicieron luego de recibir el pedido de asistencia al número 103.



Hasta el momento ninguna familia tuvo que ser trasladada a los centros de evacuados dispuestos por la Municipalidad.



Este lunes los equipos y vehículos municipales continuarán con el plan de respuesta de acuerdo a las situaciones que se vayan presentando.



La altura del río Uruguay frente al Puerto de Concordia es de 11.35 metros mientras que la del Embalse del Lago de Salto Grande es de 32.23 metros.



•No transitar en la zona de la costanera



Por otro lado, el intendente Azcué solicita a la comunidad que no transite por la zona de la Costanera tanto por razones de seguridad y evitar situaciones que pongan en riesgo la integridad física de las personas como también no interferir en las tareas de evacuaciones y preventivas que se llevan adelante en el lugar.



• 103



Se recuerda que el número telefónico habilitado, gratuito, para llamar en el caso de que se requiera asistencia es el 103.



• Informe del Área de Salto Grande



En lo que respecta al comportamiento del río para las próximas horas, desde el área de Hidrología de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, en el parte emitido a las 15 horas de este domingo 5 de mayo, se informó que:



Hasta la hora 15 del día lunes 6 de mayo, las cotas máximas no superarán los siguientes valores:



11.70 metros en el Puerto de Concordia.



11.90 metros en el Puerto de Salto (ROU).



El nivel del embalse tenderá a 30,80 metros.



(Fuente: APFDigital)