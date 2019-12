Concordia será la primera ciudad en implementar el Plan Argentina contra el Hambre

"El Plan Alimentar, que es el Plan Argentina contra el Hambre, establece que a toda mujer que tiene un embarazo de 3 meses, o tiene hijos de hasta 6 años de edad, vamos a darle $4000 mensuales si tiene un hijo, o $6000 mensuales si tiene dos hijos o más", puntualizó Fernández. Los beneficiarios podrán usar la tarjeta para la compra de alimentos en cualquier negocio habilitado que use posnet (que acepte tarjeta de débito). No se podrá retirar dinero en efectivo, y no permite realizar otro tipo de compra que no sea alimentos (tampoco bebidas alcohólicas).

¿Qué es la tarjeta alimentaria?

Es una tarjeta de débito que permite al beneficiario realizar compra de alimentos en cualquier negocio de la ciudad que utilice sistema Posnet / Lapos. La tarjeta permite realizar sólo compras de alimentos, no estando habilitada para compra de bebidas alcohólicas u otros productos. La tarjeta es intransferible y no permite extraer dinero en efectivo de cajeros automáticos; sólo está habilitada para la compra en comercios.

El Gobierno Nacional cruzó las bases de datos de ANSES y de Asignación Universal por Hijo, y determinó los beneficiarios. Las tarjetas llegan impresas y con destinatario asignado. No hay que inscribirse ni anotarse previamente en ningún lado.

La recibirán madres y padres con hijos e hijas de hasta 6 años que reciben la AUH. Embarazadas a partir de los tres meses de gestación que reciben AUH y personas con discapacidad que reciben AUH.

Este beneficio no reemplaza a la AUH ni es excluyente con otros planes sociales.

¿Qué monto disponible tienen las tarjetas?

Si el beneficiario tiene un hijo menor de 6 años, la tarjeta tendrá un disponible de compra de $4000. Si el beneficiario tiene 2 o más hijos menores de 6 años, la tarjeta tendrá un disponible de compra de $6000. Mensualmente se recarga el monto habilitado.