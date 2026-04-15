Realizaron trabajos de colocación de reductores de velocidad en zonas cercanas a establecimientos educativos de la ciudad, con el objetivo de reforzar la seguridad vial en horarios de alta circulación.

Según se informó, en esta etapa se avanzó con la instalación de dispositivos en la intersección de Urquiza y López y Planes, y en calle Bolívar, entre Chalup y Pellegrini. Además, se llevaron adelante tareas de reacomodamiento en los reductores ubicados en Ayacucho y Acisclo Méndez.

Las intervenciones apuntan a reducir la velocidad de los vehículos y ordenar la circulación en sectores donde se registra un importante movimiento peatonal, especialmente durante los horarios de ingreso y salida de las escuelas.

En ese contexto, se recomienda a los conductores transitar con precaución, respetar la señalización y adecuar la velocidad en estas zonas.