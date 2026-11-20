El Tribunal Oral Federal de Paraná, integrado en forma unipersonal por el vocal Sebastián Gallino condenó a un comerciante concordiense a la pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo por tenencia de estupefacientes.

Los hechos juzgados ocurrieron la tarde del 11 de octubre de 2025, alrededor de las 17:30 cuando el acusado, de 22 años, conducía un Peugeot 206 desde Concordia a lo largo de la Ruta Nacional Nº 14. Al aproximarse al kilómetro 292 —donde efectivos de la Sección “Chajarí” de Gendarmería Nacional (GNA) realizaban un operativo de control vehicular prevencional—, el conductor detuvo repentinamente la marcha unos 600 metros antes y arrojó un bulto hacia el costado de la ruta.

El paquete fue recuperado a los pocos minutos por el personal de la fuerza de seguridad. Tras someter el contenido al reactivo Narcotest y al pesaje de rigor, los peritajes del Grupo de Criminalística y Estudios Forenses de GNA confirmaron que se trataba de 133,42 gramos de cocaína con un nivel de pureza del 79,45%, volumen capaz de confeccionar 1.060 dosis umbrales.

El proceso judicial concluyó mediante la modalidad de juicio abreviado. Durante la audiencia, el fiscal ad hoc Dardo Barreto y el abogado defensor Daniel Cedro presentaron la propuesta de recalificación legal de transporte a tenencia simple y la sanción convenida. El imputado reconoció de manera libre y voluntaria su responsabilidad en los hechos expuestos.

El tribunal consideró fundado el acuerdo al comprobar la existencia de las pruebas que acreditaban la tenencia y la intención de descarte de la sustancia.

En el fallo dictado el 19 de noviembre de 2026, la justicia dispuso mantener el régimen de prisión domiciliaria que el imputado venía cumpliendo, mientras continúen vigentes los motivos que justificaron su otorgamiento. Además, se impuso el pago de las costas procesales al condenado.

En cuanto a los elementos incautados durante el procedimiento se ordenó la devolución de su teléfono iPhone 13 Pro Max. Además, el tribunal levantó la orden de secuestro sobre el Peugeot 206 y dispuso su entrega definitiva a su titular registral, tras constatar que se trataba de una tercera persona ajena al ilícito.

Fuente: AHORA