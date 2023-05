En marzo del año pasado, la detención de una mujer en la provincia de Mendoza a por un caso de abuso sexual generó sorpresa en el ambiente judicial.



La ahora condenada -que trabajaba como celadora en un jardín de infantes- fue acusada como autora de las vejaciones sufridas por su hijita, que tenía 9 años.



Esta semana la Justicia condenó a la mujer, de 35 años, después de largas e intensas jornadas de un juicio que se extendió a lo largo de casi un mes, en las que se demostró que cometió a abusos contra la criatura.



El juez Ángel Federico Rapacioli, de Tribunal Penal Colegiado Nº 1 de la Tercera Circunscripción Judicial (Zona Este), le impuso a la celadora una pena de 3 años y 6 meses de prisión, agregaron desde los Tribunales de esa jurisdicción.



Pese a que la mujer -se reserva la identidad para no comprometer a la víctima- fue denunciada en junio de 2021 por su ex pareja y padre de sus dos hijas -una de ellas es la víctima-, con quien se había separado recientemente por aquel entonces, la investigación avanzó con cautela y pasaron ocho meses para que se registraran novedades de importancia.



De acuerdo con la presentación judicial, fue la pequeña quien le manifestó a su progenitor que durante las visitas a la casa de su madre había padecido reiterados abusos sexuales.



La menor le detalló a su padre que había sido manoseada en sus partes íntimas y accedida carnalmente con los dedos, según publica el diario El Sol de Mendoza. Esa versión fue ratificada por la niña en una entrevista con especialistas del Programa Provincial de Maltrato Infantil (PPMI) y la luego en la declaración que hizo en Cámara Gesell.



Fue justamente esas dos pruebas las que motivaron la captura de la mujer a comienzos de marzo del año pasado. La celadora pasó a prisión y estuvo encarcelada durante dos mes, ya que luego la Justicia el beneficio de la prisión domiciliaria.



Después de la detención, desde la defensa sostuvieron que la denuncia había sido una suerte de venganza por parte del padre de la niña, puesto que la imputada había cambiado de orientación sexual y eso provocó la ruptura de la pareja.



Sin embargo, esa versión no resultó convincente para el juez Rapacioli, que se inclinó por las pruebas presentadas durante el juicio por el fiscal Carlos Giuliani, quien estuvo a cargo de la instrucción, y terminó condenando a la celadora.



Luego del fallo dictado este miércoles, se espera que dentro de una semana se ventilen los fundamentos de la sentencia.