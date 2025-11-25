La Justicia de Mendoza efectuó su primera condena por un caso de grooming en la plataforma de videojuegos Roblox. Benjamín Elías Marín Mendoza, un hombre de 47 años, recibió la pena de tres años de prisión luego de confesar en un juicio abreviado que acosó a una niña de 13 años.

El juez Marco Martinelli, integrante del Juzgado Penal Colegiado N° 1 de Tunuyán, homologó el acuerdo entre el ahora condenado y el fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, Flavio D’amore.

Según destacaron medios como MDZ, Mendoza fue sentenciado por el delito de distribución de imágenes de explotación sexual o abuso sexual infantil.

Puede interesarte

Como ocurrió en otros casos, el acusado se conectó a la plataforma virtual para acceder a la comunicación con los menores y allí empezó a entablar la “relación de amistad” con la niña. Tras acceder a su WhatsApp, Mendoza le exigió fotos íntimas a la damnificada.

Durante un prolongado lapso de tiempo, el acusado recibió contenido por parte de la menor, hasta que su madre accedió a las conversaciones y eso permitió constatar que se trataba de un caso de grooming, por lo que realizó la denuncia correspondiente.

Se trata de la primera condena de esta índole que se conoce en Mendoza, provincia que se suma a otras que ya penaron a diversos acusados por grooming en plataformas de videojuegos.

Puede interesarte

Un dato que trascendió en la causa es que el ahora condenado ya había sido acusado en 2021 por difundir fotos de menores a través de una plataforma dependiente de Google. El dato fue aportado por la ONG norteamericana National Center for Missing & Exploited Children.



Fuente: Ahora