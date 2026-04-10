Hernán Morales fue condenado a 11 años de prisión por el homicidio de Raúl Scherer, ocurrido el 2 de noviembre de 2025 en una estancia de la zona de Las Mercedes. La sentencia se dictó mediante un juicio abreviado, procedimiento al que el acusado accedió al reconocer su responsabilidad en el hecho.

Morales, quien ya se encontraba bajo prisión preventiva desde el momento del crimen, continuará detenido en la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú. Al optar por esta modalidad, evitó un juicio oral y público, pero renunció a la posibilidad de apelar la condena.

La decisión de avanzar con un juicio abreviado estuvo vinculada al peso de las pruebas en su contra, que hacían poco probable un resultado favorable en un eventual juicio por jurados.

Una celebración que terminó en tragedia

El crimen ocurrió durante una reunión familiar en la localidad rural de Dos Hermanas, donde se celebraba un cumpleaños y la reciente jubilación de la víctima, de 69 años. Lo que debía ser un festejo terminó de manera violenta en la madrugada del domingo.

Morales, de 29 años, no había sido invitado al evento debido a antecedentes de conflictos con su expareja, quien sí se encontraba presente. A pesar de ello, se presentó en el lugar y protagonizó una fuerte discusión, motivada por celos.

Tras ser expulsado de la vivienda, se retiró amenazando con regresar. Minutos después, volvió armado con una escopeta y una carabina que tomó de la propiedad donde trabajaba su padrastro, ubicada a aproximadamente un kilómetro. Antes de ingresar, comenzó a disparar hacia el lugar, donde había cerca de un centenar de personas.

Uno de los proyectiles impactó en Scherer, provocándole una grave herida en la zona inguinal que derivó en una hemorragia fatal. Aunque fue trasladado de urgencia al hospital de Larroque, los médicos no lograron salvarle la vida.

Detención y proceso judicial

Tras el ataque, la Policía fue alertada y, en el camino, interceptó el vehículo en el que el padrastro de Morales lo trasladaba al hospital debido a lesiones sufridas durante el incidente. Según se informó, el hombre lo habría golpeado para desarmarlo y detener su accionar.

Morales fue internado en el Hospital Centenario de Gualeguaychú y permaneció algunos días en terapia intensiva. Luego de recibir el alta, fue imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y se dispuso su prisión preventiva.

Desde entonces, aguardaba el juicio que finalmente no se llevó a cabo, ya que optó por el procedimiento abreviado. Para ello, debió admitir su culpabilidad y contar con el consentimiento de la familia de la víctima, lo que permitió acelerar el cierre del proceso judicial.