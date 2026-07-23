El vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay y juez técnico, Dardo Tórtul, condenó este jueves a 14 años de prisión de cumplimiento efectivo a César Cepeda, quien había sido declarado culpable por un jurado popular por delitos contra la integridad sexual cometidos en perjuicio de sus dos sobrinas menores en la localidad de Lucas González, departamento Nogoyá.

Además, el magistrado dispuso la prórroga de la prisión preventiva que el condenado cumple en la Unidad Penal Nº 5 “Gobernador Ramón Febre”, de Victoria, hasta que la sentencia se torne ejecutoria.

El hombre fue encontrado culpable por un jurado popular del delito menor incluido de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por ser encargado de la guarda y por el delito de abuso sexual simple agravado por ser encargado de la guarda.

El caso de abuso sexual fue denunciado en 2020 en Lucas González, departameno Nogoyá. Los papás de dos niñas acusaron al tío de graves cargos de agresión a la integridad sexual de las menores. Cuando todo empezó las niñas tenían 3 y 6 años, respectivamente; hoy, 9 y 11 años.

El debate del juicio se desarrolló entre el 24 de junio y el 1 de julio pasados, en las instalaciones del Juzgado de Garantías de Nogoyá. Fue a puertas cerradas, conforme lo establece la normativa para los procesos por delitos contra la integridad sexual.

Después del veredicto del jurado, y mientras esperaba la sentencia contra su ex pariente político, Alejandro, papá de las víctimas, habló con Canal 9 Litoral, se mostró satisfecho con el proceso judicial y se refirió a la vida de sus hijas después de haber vivido aquellos hechos traumáticos.

“Es durísimo, recién estamos volviendo a la normalidad. Los años que le den (de prisión) no van a reparar lo que hizo, pero ojalá se cumpla con el pedido de la Fiscalía”, indicó Alejandro.

Y agregó sobre sus pequeñas: “Ellas ya están bien, bajo un tratamiento desde un primer momento. Las semanas del juicio tuvieron que revivir todo, pero dentro de todo están en condiciones”.

El juicio por jurados, si bien concluyó con éxito, tuvo algunos percances en su desarrollo, porque integrantes del jurado acusaron haber recibido acercamientos del entorno del acusado.