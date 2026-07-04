Se conoció el adelanto de veredicto del juicio contra los hermanos Vila, que durante la semana pasada enfrentaron a la Justicia de Gualeguaychú por venta de cocaína y marihuana entre septiembre y noviembre de 2022.

De acuerdo con la hipótesis de la fiscal Martina Cedrés, los hermanos Vila habrían comercializado cocaína y cannabis sativa directamente a consumidores entre el 15 de septiembre y el 12 de noviembre de 2022, principalmente en la esquina de Rodo y República Oriental, donde se habrían detectado reiteradas maniobras de venta en la vía pública.

La causa avanzó a partir de tareas investigativas que culminaron con allanamientos realizados el 12 de noviembre de 2022. Durante esos procedimientos se secuestraron dosis de cocaína fraccionadas para su presunta comercialización, dinero en efectivo y distintos elementos que, según la acusación, eran utilizados para el acondicionamiento y la venta de estupefacientes.

Según la imputación, Maximiliano Vila habría descartado una billetera que contenía 23 envoltorios con clorhidrato de cocaína, además de otro envoltorio con la misma sustancia y una suma de 45.600 pesos en efectivo. Por su parte, a Enzo Vila se le secuestraron 210 pesos durante el procedimiento.

En los allanamientos realizados en viviendas frecuentadas por los imputados, los investigadores también incautaron otros 15 envoltorios con cocaína, restos y una planta de cannabis sativa, dinero en efectivo, recortes de nylon para el fraccionamiento de la droga, bicarbonato de sodio, una cuchara y una réplica de un arma de fuego.

Para la Fiscalía, el conjunto de las pruebas reunidas durante la investigación demostró que los acusados disponían de estupefacientes preparados para su venta en pequeñas cantidades, modalidad conocida como narcomenudeo.

Tras el desarrollo de las audiencias y la producción de la prueba, el Tribunal ingresó en la etapa de deliberación y en la mañana del jueves se conoció el adelanto del veredicto, que definió la culpabilidad de los hermanos Vila. Ahora, una vez que la sentencia adquiera firmeza, los condenados deberán purgar la pena en la UP9.