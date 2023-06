POR QUÉ TODAVÍA NO IRÁ A LA CÁRCEL

Después de un largo juicio por golpear a su ex mujer, amenazar a su suegro y también a una ex empleada doméstica, La Tota Santillán, cuyo verdadero nombre es Ricardo Daniel Carías, fue condenado a 5 años y 6 meses de prisión. La decisión fue tomada por el Tribunal N° 7 y fue acusado de violencia de género y amenazas contra su ex pareja, con la que tuvo dos hijas.