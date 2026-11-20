El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 de la Ciudad de Buenos Aires condenó hoy a Cristian "Pity" Álvarez a la pena de 12 años de prisión por el crimen de Cristian Díaz cometido en julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré de Villa Lugano.

Sin el artista presente en la sala, ni por Zoom, y después de más de 8 años, los jueces Gustavo Goerner, Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro determinaron la culpabilidad del artista por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Los magistrados dictaron el veredicto condenatorio contra el ex líder de Viejas Locas e Intoxicados y determinaron que cumpla la sentencia bajo la modalidad de arresto domiciliario con tobillera electrónica.

La querella, a cargo de los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola, había solicitado 11 años y 2 meses de cárcel; el fiscal Sandro Abraldes requirió 18 años y 6 meses; y la defensa, encabezada por Javier Baños y Sebastián Queijeiro, peticionó la absolución.

A través de una videoconferencia y desde la clínica psiquiátrica Solar Colonial, ubicada en la localidad bonaerense de Castelar, Álvarez pronunció sus últimas palabras antes de escuchar el veredicto y dijo que le “pareció un poco excesivo el alegato que presentó el fiscal”.

“Me senté ahí, di una declaración amplia de lo que pasó. No empecé por el hecho, sino un poco antes, para que ustedes entiendan lo que se siente estar acorralado y tener una vida marginal”, explicó.

Por último, remarcó: “Me pareció excesivo. Dejo en manos de la Justicia los alegatos del excelentísimo tribunal. No tengo nada más para decir”.

Los jueces dictaron un cuarto intermedio de una hora para deliberar la decisión, mientras en la calle se congregaban fanáticos del Pity con instrumentos para tocar algunas canciones clásicas del intérprete de 54 años.

Minutos antes de las 14, Goerner, Ramos Padilla y Navarro regresaron al recinto ante la presencia de familiares de la víctima, las partes y la hermana de "Pity", Silvina Álvarez Congiú, y leyeron el fallo.

Lo absolvieron por el delito de portación de arma, pero lo condenaron por el crimen de Díaz, asesinado de cuatro disparos el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré de Villa Lugano, luego descartó el arma y concurrió al famoso boliche Pinar de Rocha, situado en Ramos Mejía.

A lo largo del debate oral y público, Pity se quedó dormido, roncó, se descompensó en diversas ocasiones y hasta consumió cocaína a la hora de declarar. También chocó un vehículo en una estación de servicio, fue derivado a dos hospitales porteños y la Justicia ordenó una internación contra su voluntad en el nosocomio de Morón.