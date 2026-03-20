En la madrugada del sábado 22 de noviembre, Gonzalo Daniel Villagra fue el autor de un ataque a un hombre de 72 años en su vivienda situada en calle Ceibas y Urquiza, en Pueblo General Belgrano.

Dos delincuentes llegaron hasta el domicilio de la víctima con la excusa de entregarle mercadería. Confiado, el hombre le permitió el ingreso, sin embargo, la visita de confianza se convirtió en una emboscada criminal: en un momento de descuido, Villagra le propinó un violento golpe de puño en el rostro que hizo caer al anciano, causándole lesiones visibles en la cabeza y el rostro. Villagra empujó a la víctima sobre la cama y siguió golpeándolo mientras lo tomaba del cuello con sus manos, hasta que el anciano se desmayó. Luego de ello, y junto a su cómplice que aguardaba afuera de campana, se apoderaron de 222 mil pesos que estaban en frascos de vidrio dentro de una caja metálica escondida debajo de la cama.

Villagra y su cómplice escaparon, pero la víctima despertó y pudo alertar a la Policía sobre lo que le había sucedido. Fue así que, al poco tiempo y durante esa misma madrugada, en un operativo que montó la Policía, lograron detener a los sospechosos en el puente Méndez Casariego cuando caminaban en dirección a Gualeguaychú.

El hombre dueño de casa resultó con traumatismo de cráneo; fracturas dentarias; sufrió una lesión a la altura de la sien izquierda, también una herida cortante en el parietal derecho que requirió una sutura de 4 centímetros y lo último que detalló el informe médico fue las heridas cortantes en ambos labios.

Ambos detenidos fueron indagados por el fiscal Facundo Álvarez y a las 48 horas se realizó la audiencia en el Juzgado de Garantías para definir la situación procesal. Para Villagra, de 30 años, se definió que cumpliera con 30 días de prisión preventiva en la Jefatura Departamental de Policía, mientras se continuaba con la investigación del caso. Para el otro detenido, de 33 años, se decidieron 30 días, pero de arresto domiciliario que cumplió en la ciudad de Zárate, aunque luego quedó sobreseído en la causa porque no fue identificado en la rueda de reconocimiento.

Pero el más complicado era Villagra, que además ya contaba con antecedentes. Días previos a este hecho, el 11 de noviembre, había sido detenido junto a otros dos hombres de 31 y 33 años, en inmediaciones de calle Alberdi y Etchevehere, por un hecho ocurrido momentos antes. Ese procedimiento a raíz de un llamado a la Policía que alertaba sobre tres personas que se entraron a una obra en construcción ubicada en inmediaciones de Avenida Parque y Churruarín.

Cuando el móvil de la Comisaría Segunda arribó a la zona, cruzó a los tres sospechosos caminando por calle Alberdi, entre Etchevehere y José Ingenieros, que llevaban una puerta placa. Al ver a la Policía descartaron la abertura, pero igual fueron aprehendidos en su intento de fuga.

Villagra ya tenía antecedentes penales, por lo cual era el más complicado judicialmente. El fiscal Álvarez le imputó violación de domicilio y robo simple por lo sucedido en Pueblo Belgrano, y hurto simple por el caso ocurrido previamente. Se lo declaró primer reincidente y se lo condenó a un año de prisión efectiva, que ya cumple en la Unidad Penal de Gualeguaychú.