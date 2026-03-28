El hecho ocurrió en la mañana del domingo 8 de diciembre de 2024 en Urdinarrain, en boulevard Victorino De La Plaza y Rivadavia. La tragedia conmovió a toda la localidad, ya que le costó la vida a Giuliana Luján Cariaga, de 18 años

La camioneta Toyota Hilux era conducida por Alejo Agustín Cabrera. El joven, que en ese momento tenía 18 años, transitaba por la Avenida De La Plaza y llevaba como acompañantes a su hermana de 17 años, otra adolescente de 16 y a Giuliana Luján Cariaga Berardo.

Antes de llegar a la intersección con el Boulevard Rivadavia, el conductor perdió el control de la camioneta y volcó sobre la banquina oeste del boulevard. Las pericias establecieron que transitaba a unos 90 kilómetros por hora y si bien el test de alcoholemia arrojó 0,52 gramos de alcohol en sangre, ese dosaje es suficiente para que se considere alcoholemia positiva.

Las dos acompañantes más jóvenes resultaron con excoriaciones y hematomas que no pusieron en riesgo su vida, pero Cariaga murió al instante. Según estableció el médico forense posteriormente, la joven de 18 años sufrió una fractura de cráneo y columna, entre otros politraumatismos.

El Ministerio Público Fiscal de Gualeguaychú avanzó a lo largo de estos meses en la Investigación Penal Preparatoria, con la acusación de “homicidio culposo agravado por el exceso de velocidad en concurso real con lesiones leves culposas”, y tres meses después de sucedido el siniestro se realizó la audiencia de elevación a juicio.

El viernes se desarrolló el juicio abreviado, en el que Cabrera admitió su responsabilidad en el hecho, lo cual es necesario para este tipo de procedimientos. El joven de 20 años recibió una pena de tres años de prisión de cumplimiento condicional, además de una inhabilitación para conducir vehículos por seis años y el cumplimiento de reglas de conducta, como la obligación de realizar y aprobar un curso sobre seguridad vial, realizar trabajos no remunerados por el plazo de dos años, a razón de 12 horas mensuales en favor de alguna institución de bien público, entre otras.