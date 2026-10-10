La Justicia de Gualeguaychú condenó a dos años y seis meses de prisión efectiva a un hombre que encerró con un cuchillo a su expareja y a sus hijos en Larroque. El fallo no solo dispuso su traslado a la Unidad Penal N° 9 tras quebrantar la prisión domiciliaria, sino que le exigió la eliminación total de videos y fotos de la víctima.

Todo sucedió el sábado 20 de junio pasado en un domicilio de la calle Alberto Cevey, en la ciudad de Larroque. Fue el final de una serie de hostigamientos que comenzaron mucho tiempo antes, con seguimientos y otras acciones que hicieron que todo explotara en una discusión en donde la mujer le solicitó terminar la relación.

Le pidió por favor que la dejara en paz, pero el sujeto la amenazaba con romperle todo en la casa y prenderla fuego. La discusión comenzó a subir de tono hasta que ella le demandó que se fuera de la casa. Estaban los hijos menores de la mujer presentes y uno de ellos salió del inmueble con intenciones de pedir ayuda por lo que estaba sucediendo adentro. El hombre puso llave a la puerta y la encerró junto con los otros hijos menores. Tomó un cuchillo y le dijo que la iba a degollar.

El menor que alcanzó a escapar pudo pedir auxilio e inmediatamente llegó la Policía, mientras que dentro de la vivienda la mujer trataba de disuadirlo para evitar que la situación escalara y también preservar al resto de los niños que lloraban desconsoladamente dentro de la casa.

Finalmente, el personal de la Comisaría de Larroque llegó hasta el inmueble y detuvo al sujeto. Primero fue llevado a la dependencia policial y por último trasladado a la Jefatura Departamental. La fiscal Carolina Costa requirió luego una prisión preventiva, pero desde el Juzgado de Garantías se dispuso de un arresto domiciliario que cumplió en un domicilio de Colón.

Con el correr de los días se estableció que desobedeció una orden que le prohibía tener contacto con la mujer. Por redes sociales le envió un mensaje intimidatorio donde le escribió que “no se la iba a hacer fácil” y la amenazó con que tenía videos de ella que los iba a hacer viral. Con la prueba escrita, la Fiscal requirió una orden de allanamiento, que se cumplió en Colón, se secuestró el teléfono del acusado y se le revocó el beneficio domiciliario.

Este hombre ya tenía antecedentes por este tipo de hechos. Se confirmó que una mujer de Colón ya lo había denunciado y por ello el agravamiento en los hechos que se le imputaban. Decidió adecuarse a un juicio abreviado, en donde reconoció su responsabilidad bajo los cargos de “amenazas simples reiteradas, privación ilegal de la libertad agravada por el uso de violencia y amenazas agravadas por el uso de arma”, y se lo condenó a la pena de 2 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo, que ya cumple en la cárcel de Gualeguaychú.

Entre las condiciones del acuerdo condenatorio se incluyó la obligación de eliminar del teléfono celular cualquier soporte fílmico y fotografías existentes que tuvieran a la víctima como partícipe o con el hecho juzgado.

En la causa fue determinante el acompañamiento prestado a la víctima y a sus tres hijos por el Área de Género y el área de Niñez (ANAF) de la Municipalidad de Larroque. Además, la declaración de los menores en Cámara Gesell ante la perito Fernanda Beorda aportó pruebas clave para sostener la acusación.