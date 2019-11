Los aberrantes hechos ocurrieron entre los años 2005 y 2012 en San José, departamento Colón. El condenado, además de abusarlas, las filmaba y obligaba a mirar pornografía.

El abogado querellante, Lucio Salisky, explicó que "son tres víctimas, que a partir de los 7 años de edad y durante buena parte de su adolescencia sufrieron abuso sexual aberrante, con la particularidad de que hubo una naturalización en el ámbito de la familia. Ese fue el camino que tuvieron que desandar".

Respecto al parentesco del autor de estos escalofriantes ultrajes, el letrado precisó durante el programa El Despertador, de Elonce TV, que "estaba casado con la madre de las víctimas. Era padre de una de ellas y padre afín de las otras".

"Esta persona no solamente fue condenada por abuso sexual, sino también por corrupción de menores. Los hechos abusivos se pudieron llevar a cabo a partir de cierta planificación que tuvo que haber hecho el condenado para que sus víctimas creyeran que esto era normal, que era natural", referenció Salisky.

Acotó que "se las fue iniciando a edades muy tempranas a través de estas prácticas, como mirar videos de esa naturaleza" y dio cuenda de que los abusos culminaron siendo "hechos muy sádicos".

El abogado manifestó que quedó conforme con la condena a 22 años de cárcel. Expresó que junto con la Fiscalía hicieron un "trabajo conjunto. Como parte acusadora pedimos lo que es la expectativa que podíamos peticionar. El tribunal determina el quantum de la pena, que es muy alta, de cumplimiento efectivo".

El estado de las víctimas

"Me interesa el bienestar de las víctimas, que estén conformes y por lo que he hablado con ellas, me lo han manifestado de este modo. De todas maneras, no hay pena que pueda reparar el daño causado. Esta persona tendrá un pena temporal, mientras que las víctimas van a cargar con esto de por vida", reflexionó Salisky.

Añadió que las mismas "han sido muy dañadas. Están tratando de encontrar paz, a partir del cierre de esta causa. Por eso se preservó su anonimato. Les espera un camino de recuperación, de rehacer su vida. Son muy jovencitas. Los profesionales que declararon no pudieron dar un pronóstico sobre su futuro y la recuperación de los daños que han sufrido, los cuales han sido de una magnitud pocas veces vista en otros casos".

"Tengo varios años de profesión y nunca vi un caso tan aberrante como este", comparó el profesional.

Finalmente, confirmó que se estableció una prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme puesto que "por el monto de pena existe una altísima posibilidad de fuga y por la naturaleza de los hechos" consideraron con la Fiscalía que no podía permanecer libre, por lo que catalogó como "un muy buen criterio" el dictado de la prisión preventiva por parte del tribunal.

Fuente: El Once