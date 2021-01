Condenaron a una profesora que sedujo a un alumno de 15 años vía Snapchat y abusó de él

Lo persiguió, lo acosó con mensajes y fotos, y finalmente abusó sexualmente de él. Un jurado la declaró culpable este jueves en los tribunales de Aylesbury por los sucesos ocurridos en 2018. En los próximos días se conocerá la pena, que puede ascender a cinco años de prisión.

“Todo comenzó en una tarde de deportes el 27 de septiembre de 2018, cuando ella se acercó a él y tomó prestado su teléfono”, dijo el fiscal Richard Milne durante su alegato. “En posesión del teléfono, puso sus datos en su cuenta de Snapchat. A él le pareció un poco raro”, prosiguió Milne, según la transcripción del Daily Mail.

Entonces empezaron los mensajes al adolescente. Le contaba cuando se iba a bañar y le hacía preguntas totalmente inapropiadas. “¿Te gustan los senos o los glúteos?”, le preguntaba. Luego comenzaron las fotos de ella desnuda y rodeada de juguetes sexuales.

“Cuando estemos en clase, vamos a ver si nos ponemos lo más calientes posible sin que los demás se enteren”, le escribió en una ocasión.

4.jpg

Una de las tantas fotos que le envió Barber al joven terminó exponiendo la relación prohibida. Circuló tanto en la escuela que llegó a los ojos del director, que la despidió y presentó una denuncia contra ella.

A esa altura de los acontecimientos, Barber ya había abusado sexualmente de él. Según el relato de la fiscalía, llevó al menor de edad a un campo y mantuvieron relaciones sexuales junto a un fardo de heno.

Barber ya había sido enjuiciada por el envío de las fotos. Había sido condenada por hacer que un niño viera un acto sexual estando en una posición de confianza, pero absuelta del cargo de incitar a un niño a participar en actividades sexuales. De este segundo delito fue declarada culpable este jueves.

Barber no mostró ninguna señal de arrepentimiento ni de pena cuando le leyeron el veredicto, luego de que el jurado se tomara 10 horas y 39 minutos de deliberación. La razón por la que la dejaron irse a su casa y el juez no le dictó la sentencia aún es que su abogada, Nadia Chbatt, no estaba presente porque tenía otro compromiso.

“No voy a proceder a la sentencia inmediatamente. Acepto totalmente que la Sra. Chbatt, que fue su abogada en el juicio, debe estar presente”, dijo el magistrado. “Voy a dejarla en libertad bajo fianza hasta la próxima ocasión, que será mañana por la mañana o el lunes por la mañana, cuando deba asistir al Tribunal de la Corona de Aylesbury”.

De todos modos, el juez le aclaró que si no acudía a la cita por voluntad propia sería llevada a la fuerza por la Policía. Tras escucharlo, se marchó hacia su casa.

Daniel Barber, el marido de Kandice, apoyó en todo momento a la profesora. Hasta declaró como testigo en su defensa, diciendo que su relación era “tan fuerte como siempre”. Consultado por la prensa por el veredicto, se mostró enfurecido. “Es una broma”, exclamó.

Ni bien Barber salió del tribunal, él la tomó de la mano. Los dos caminaron así, juntos, hasta que se subieron a un auto y se fueron. (Infobae)