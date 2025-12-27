La Sala del Comando Radioeléctrico de San Salvador intervino a las 3.30 de la madrugada para detener a un hombre que conducía un vehículo en aparente estado de ebriedad.

El personal policía se comisionó y localizó al vehículo Peugeot 306 conducido por el hombre, al cual por seguridad de los presentes se le solicitó que descendiera del automóvil. Sin embargo, hizo caso omiso y les exhibió un cuchillo.

Los efectivos lograron despojarlo de dicha arma blanca y en comunicación con la Fiscalía local, se dispuso la detención por el delito de desobediencia judicial. Lo retiraron del interior del rodado y lo redujeron. Quedó detenido en sedes de la Jefatura Departamental San Salvador.

Se informó también que trabajó también el personal de Tránsito Municipal, quienes le realizaron el respectivo de test de alcoholemia que arrojó un resultado de 3.00 gramos por litro de alcohol en sangre, por lo que se retuvo el vehículo.

Fuente: Ahora