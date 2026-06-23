Un conductor alcoholizado impactó contra un poste de alumbrado público en Feliciano y continuó su marcha hasta detenerse a varias cuadras del lugar. El hecho ocurrió la mañana de este martes y, afortunadamente, no dejó personas lesionadas.

Según se informó a AHORA, el episodio ocurrió alrededor de las 7.20, cuando personal de la Sección Comando Radioeléctrico de la Jefatura Departamental Feliciano intervino tras un llamado al 911 que alertaba sobre una camioneta que había colisionado contra una columna.

Los efectivos localizaron el vehículo en la intersección de calles Alem y Rivadavia y entrevistaron al conductor, un hombre de 28 años, quien manifestó que mientras circulaba por calle Belgrano habría impactado contra un poste de alumbrado.

Tras continuar la marcha, el hombre detuvo el rodado y constató que presentaba importantes daños materiales en la parte frontal. Durante la intervención, el conductor reconoció haber ingerido bebidas alcohólicas durante la noche y señaló que se habría quedado dormido al volante al momento del siniestro.

Personal de Tránsito Municipal realizó el acta de infracción correspondiente por conducir en estado de ebriedad. Además, el hombre fue trasladado a la Jefatura Departamental, donde fue examinado por el médico policial, quien certificó su estado de ebriedad.

Finalmente, se realizaron las actuaciones de rigor y el vehículo fue retirado del lugar por una persona habilitada. El hecho solo registró daños materiales.