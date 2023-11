"Ayer a las 8 de la mañana yo estaba por ir a trabajar. Existe un Dios, se me complicaron las cosas, me demoré, y me llamó una clienta diciéndome que el trailer estaba arriba de la vereda", contó el dueño del local a AHORA.

Producto del fuerte impacto, se produjeron importantes daños materiales en el tráiler, que se encontraba estacionado y que utilizan entre semana y durante los fines de semana para comercializar churros, tortas fritas y otra panificación.

"Hizo un daño grande, adentro me rompió todo lo que tenía. Fue tan grande el impacto que me torció el chasis. Lo importante es que si yo hubiera estado arriba, era una tragedia", advirtió.

"No recibí ni un llamado ni un mensaje para ponerse a disposición. Una persona impune, porque amenazó a la Policía", lamentó.

El dueño del puesto de ventas ya había sufrido en abril otros daños en el tráiler con el incendio del local. En ese momento, fue internado a raíz de las quemaduras. Una manguera desconectada habría provocado el incendio en la camioneta. Luego de ese incidente, en julio habían regresado para poder trabajar nuevamente.

"Cuando abrí la puerta y vi el daño, fue volver todo atrás. Yo padecí un incendio. Yo no necesito plata, agradezco de corazón", concluyó.