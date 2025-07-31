Una pareja que iba caminando con un bebé en brazos en Villaguay fue atropellada pasada la medianoche de este miércoles por un vehículo que se dio a la fuga. Más tarde, la Policía detuvo al conductor, que estaba alcoholizado. Un joven resultó con una lesión grave.

Según se informó desde la Policía, el siniestro vial se produjo a las 0.50 de este jueves, en la intersección de calles Elias y Mollajoli de la ciudad de Villaguay.

Tras el llamado pidiendo auxilio, el personal policial llegó al lugar y se encontró con dos personas tiradas a un costado, una joven de 21 años y su pareja de 25, con un bebé de un año. El muchacho presentaba una fractura expuesta en la pierna derecha.

Las víctimas contaron que iban caminando y fueron atropellados por un vehículo, que pudieron identificar como un utilitario color blanco. Con esta información la Policía comenzó la búsqueda, tras informarse la situación a la Fiscalía, con la intervención de la Policía Científica local.

Luego de observar imágenes registradas por varias cámaras de seguridad, a las 3.15 de la madrugada los efectivos policiales localizaron al vehículo que habría participado de la colisión y la fuga, en calle Paraná, entre calles Cinto y Martínez.

Según registró Análisis, se trataba de un Fiat Fiorino blanco, que del lado derecho no tenía colocado el espejo retrovisor y tenía parte del paragolpes dañado, así como el lado derecho del parabrisas astillado.

Los efectivos detuvieron en el lugar al conductor, un hombre de 33 años. Le hicieron el test de alcoholemia que arrojó positivo, con un resultado de 1.75 g/l en sangre. Quedó detenido y se secuestró el vehículo.