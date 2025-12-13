Un grave accidente se produjo este sábado por la mañana, pasadas las 9 horas, cuando personal del puesto de control vial Victoria tomó conocimiento de un siniestro vial ocurrido en Ruta Nacional Nº 174, Km 34 y se hizo presente en el lugar.

Por razones que se tratan de establecer, chocaron una pick up Volkswagen, modelo Amarok, conducida por un hombre y un acompañante, quienes regresaban desde la provincia de Córdoba con destino la Localidad de Libertador San Martin, y un camión que circulaba en sentido contrario, marca Scania, modelo 111, acoplado marca Helvetica, conducido por un hombre domiciliado en Viale, quien se dirigía con destino a Puerto San Martin.

A raíz del impacto resultó con posibles lesiones graves el conductor de la camioneta, el cual fue trasladado hacia el Hospital Salaverry de la ciudad de Victoria para su atención.

Trabajó en el lugar personal de Control Vial Victoria, Vialidad Nacional, Bomberos Voluntarios y Jefatura Departamental. Victoria.

Fuente: Ahora