Conductora furiosa atacó un auto a martillazos: "¡Si vas a 20km/h, te corrés así paso!"

El hombre de 55 años iba en su auto y fue increpado por la conductora de otro rodado después que ella lo chocara. La víctima la siguió para registrar la patente, la mujer enojada se bajó, lo insultó y le rompió su auto con un martillo. Toda esta situación fue registrada por el celular del chocado.

Relato Salvaje

"Pensé que me iba a matar, esta mujer tiene que estar presa. Si no me movía, impactaba contra mi vehículo nuevamente. Estaba fuera de sí. Agarré mi celular y grabé el episodio por si llegaba a pasar a mayores, necesitaba tener un archivo para probar mi inocencia. La mujer estaba fuera de control. Se acercó y, sin mediar palabra, me rompió el espejo retrovisor con un martillo. Sentí mucho miedo, estaba muy nervioso. Lo que más me preocupó es que mi ventanilla estaba baja, pensé que me iba a matar. Es más, cuando la vi, lo primero que le pedí es que no me golpee" relato el siniestrado

En la filmación la agresora dice: "¿Qué te pasa que me sacás fotos? Si ibas a 20 kilómetros y yo puedo ir a 40, vos te tenés que correr así yo paso. Si vos vas a 20, te corrés para que yo pase, pedazo de p...". En tanto, el hombre respondió: "te voy a hacer una demanda".

Tras el ataque, el hombre se dirigió a la policía para hacer la denuncia .