El paro de colectivos diagramado por la Unión Tranviarios Automotor -UTA- para este viernes desde las 00 se hará efectivo en Gualeguaychú.

Las empresas abonaron los salarios, pero sin respetar la escala salarial firmada en paritarias a fines de junio. Como consecuencia, los choferes retendrán servicios desde la primera hora de mañana.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció un paro nacional de colectivos para el viernes 7 de julio en colectivos de corta y media distancia si las empresas no cumplen la resolución conjunta de los ministerios de Trabajo y Transporte, que determinó los salarios para el interior y el área metropolitana.

A través de un comunicado de la UTA se ratificó "la vigencia y exigibilidad de la resolución conjunta, que determinó las escalas salariales para los trabajadores del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) y del interior tras el acuerdo con la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap)".

Ante esta situación, las empresas nucleadas en la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros -FATAP- habían advertido este jueves a la mañana que no contaban con fondos para pagar.

"No se han cumplido las condiciones establecidas para la aplicación de los salarios establecidos en la negociación paritaria, motivo por el cual los mismos no están vigentes y no pueden serle exigidos a las empresas prestadoras", resaltaron las compañías.