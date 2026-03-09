Una de las grandes bandas del rock nacional vuelve a Gualeguaychú. Se trata nada menos que de La Renga, el trío que hizo delirar a 40 mil personas en diciembre de 2015 cuando reventó el Corsódromo.

La noticia fue confirmada por La Renga a través de sus redes sociales. Las entradas se pondrán a la venta desde el sábado 14 de marzo y tendrán una valor de 80 mil pesos. Este evento que promete ser histórico y servirá para inaugurar Espacio Astra en el Camino de la Península.