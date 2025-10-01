Los montos de las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares se actualizan según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que calcula el Indec.

En agosto, el IPC se ubicó en 1,9%, por lo que los haberes se ajustarán en ese mismo porcentaje, conforme a lo establecido en el Decreto 274/24. Al aumento mensual se le suma el bono extraordinario de $70.000, que se mantiene congelado desde marzo de 2024.

Cuánto será la jubilación mínima en octubre 2025



En octubre, la jubilación mínima aumentará de $390.277,18 a $396.298,38, correspondientes a $326.298,38 más el bono de $70.000. Por su parte, la jubilación máxima pasará de $2.154.562,04 a $2.195.498,72.

Cabe señalar que quienes cobran haberes máximos no reciben el bono, ya que esta ayuda extraordinaria está destinada únicamente a jubilaciones y pensiones que no superen el monto mínimo.

Este mes, quienes perciben la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) cobrarán $256.221,74, sumado al bono de $70.000, por lo que el total ascenderá a $326.221,74.

Por su parte, los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez recibirán $224.194,02, que con el bono de $70.000 alcanzarán un total de $294.194,02.

﻿La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) continúa realizando los pagos de jubilaciones y pensiones correspondientes octubre 2025, según la terminación del DNI. A continuación, el cronograma de cobros.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: cuándo cobro en octubre de 2025



DNI terminados en 0: a partir del 8 de octubre

DNI terminados en 1: a partir del 9 de octubre

DNI terminados en 2: a partir del 10 de octubre (podría cambiar por el feriado)

DNI terminados en 3: a partir del 13 de octubre

DNI terminados en 4: a partir del 14 de octubre

DNI terminados en 5: a partir del 15 de octubre

DNI terminados en 6: a partir del 16 de octubre

DNI terminados en 7: a partir del 17 de octubre

DNI terminados en 8: a partir del 20 de octubre

DNI terminados en 9: a partir del 21 de octubre



Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo: cuándo cobro en octubre de 2025



DNI terminados en 0 y 1: a partir del 22 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: a partir del 23 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: a partir del 24 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: a partir del 27 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: a partir del 28 de octubre