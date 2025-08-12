La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) confirmó que la final de la Copa Libertadores 2025 se jugará el sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima, el más grande de Perú.

El Monumental tiene capacidad para aproximadamente 80.000 espectadores y es la casa del Club Universitario de Deportes, máximo ganador de la liga local con 28 títulos. Además, albergó la primera final única de la historia del principal certamen continental, en la que Flamengo venció por 2-1 a River Plate.

Este recinto había sido visitado en abril -fecha en la que Lima fue anunciada como sede- por el paraguayo Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL, y fue elegido por encima del Estadio Nacional de Perú, con localidades para 43.000 espectadores.

Tres meses atrás, Dina Boluarte, presidenta del país, había celebrado: “Esto ratifica a nuestra tierra como uno de los destinos más atractivos del continente”, con una publicación en sus redes sociales.

Cuatro conjuntos argentinos avanzaron a los octavos de final de la Copa Libertadores y están en carrera para definir el certamen en la Ciudad de los Reyes. Vélez visitará mañana a Fortaleza, mientras que Racing viajará a Montevideo para ser rival de Peñarol. Luego, Estudiantes jugará ante Cerro Porteño en Paraguay el miércoles y River chocará ante Libertad en Asunción.

Por otra parte, la definición de la vigente edición de la Copa Sudamericana será en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra, emplazada a 416 metros sobre el nivel del mar. Es altamente probable que el estadio Ramón “Taguichi” Aguilera, que se encuentra en remodelación y está habilitado para 38.000 hinchas, sea seleccionado como sede, publicó TyC Sports.