La ciudad vivirá un evento deportivo histórico: el Mundial de Canotaje, en la modalidad Maratón, del 19 al 25 de octubre, con la presencia de palistas de todas partes del mundo, en una edición inédita, ya que por primera vez se realizará en Sudamérica.

Pero en los últimos días, la crecida del río y los posibles efectos que pueda causar el Fenómeno de El Niño generaron en la opinión pública incertidumbre sobre la realización de este campeonato del mundo.

Ahora ElDía se contactó con Mauricio Caffa, presidente de la Confederación Argentina de Canoas y uno de los principales referentes en el comité organizativo, quien despejó cualquier tipo de dudas y confirmó que el Mundial se llevará a cabo “en la fecha y ciudad establecida”.

"Nosotros seguimos trabajando, como ya dijimos. El Mundial se hace en la fecha y en la ciudad establecida: Gualeguaychú. Obviamente, desde la Federación Internacional nos pidieron que tengamos un plan B preparado ante cualquier inclemencia, y ya estamos trabajando en eso”, indicó.

Puede interesarte

“El plan B consistiría únicamente en cambiar de sede dentro de la ciudad: en vez de hacerlo en la playa ubicada entre el puente y los obeliscos, nos trasladaríamos directamente a la zona del puerto. La decisión la tomaremos los primeros días de octubre, cuando contemos con un pronóstico más certero sobre lo que se viene. Hoy el río está bajando y todo está calmo, pero se pronostica que lo peor podría llegar en septiembre u octubre. De todos modos, seguimos adelante con las expectativas puestas en dar lo mejor y presentar el mejor evento posible al mundo”, añadió.

Puede interesarte

La modalidad Maratón se caracteriza por tramos de acarreos, donde los palistas salen del agua, cargan sus botes al hombro y corren unos metros para luego meterse nuevamente al agua y continuar con el circuito. En Argentina este tramo suele hacerse en la arena, pero se puede adaptar a otra superficie.

“Respecto a los cambios logísticos, normalmente en Europa los acarreos se hacen sobre cemento —colocando alfombras— o sobre pasto, ya que no disponen de muchos lugares con arena. A nosotros nos gusta más la arena y nos conviene como argentinos, pero si no nos queda otra opción, utilizaremos el cemento de la calle o la vereda de la costanera con alfombras, sumado a pontones flotantes para entrar y salir del agua. Es un formato que ya está pensado y en el que venimos trabajando; además, resulta visualmente muy vistoso", precisó.

Pontones flotantes, la alternativa ante la crecida del río.

Asimismo, Caffa anticipó que ya hay botes que llegaron a Gualeguaychú, que otros se encuentran en Buenos Aires y que un contenedor chino llegó a Santa Fe para los Juegos Odesur, que se celebrarán del 12 al 26 de septiembre.