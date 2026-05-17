La investigación por la muerte de una mujer hallada sin vida en Mocoretá, Corrientes, dio un giro en las últimas horas luego de que estudios médicos preliminares indicaran que la víctima falleció por envenenamiento. Se trata de Fabiana Inés Smitarello, de 50 años, oriunda de Villa del Rosario, en Entre Ríos.

Con ese nuevo elemento, la causa pasó a ser investigada bajo la hipótesis de un posible homicidio.

Hallaron el cuerpo en un departamento

El cuerpo de la mujer fue encontrado el lunes por la mañana en un departamento ubicado sobre avenida Italia al 400, luego de que compañeros de trabajo advirtieran su ausencia y alertaran a la Policía.

Según trascendió, el inmueble estaba cerrado con llave y, al ingresar, los efectivos encontraron a la mujer ya fallecida. Las primeras estimaciones forenses señalaron que llevaba al menos 24 horas muerta.

No tenía lesiones visibles, pero detectaron indicios de intoxicación

De acuerdo con los informes preliminares, el cuerpo no presentaba signos de violencia física ni lesiones visibles, aunque sí se detectaron indicios compatibles con la ingesta de una sustancia tóxica.

A partir de los análisis de laboratorio y estudios médicos forenses, los investigadores concluyeron inicialmente que la muerte se produjo por envenenamiento, lo que modificó el rumbo del expediente judicial.

La pista del celular y un posible móvil económico

Uno de los puntos centrales de la investigación es la desaparición del teléfono celular de la víctima, que no fue encontrado en la escena.

Sin embargo, pericias tecnológicas detectaron que el aparato fue encendido después de la muerte de la mujer. Según se informó, primero impactó en antenas de Chajarí y luego volvió a emitir señal en Mocoretá.

Ese rastro, sumado a una línea de investigación vinculada a una operación inmobiliaria reciente, orientó las sospechas hacia un hombre que habría mantenido con la víctima una relación económica.

Secuestraron elementos para peritar

A partir de esa pista, la Justicia ordenó un allanamiento en la vivienda de un sospechoso ubicada a poca distancia del departamento de Fabiana.

Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron un soporte informático y el DVR de las cámaras de seguridad del domicilio, elementos que ahora serán peritados para reconstruir movimientos y determinar si existió una maniobra planificada.

La causa sigue en pleno avance

Mientras continúan las medidas de prueba, la fiscalía mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte de la mujer entrerriana y establecer si efectivamente se trató de un crimen.

Fuente: Ahora