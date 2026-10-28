La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos -Agmer- confirmó su adhesión al paro nacional dispuesto por la Central de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) para este jueves 29 de octubre.

La medida de fuerza fue establecida en el marco del pedido de justicia por la muerte de la maestra rural de Corrientes, Nancy Godoy, cuyo cuerpo fue hallado este miércoles tras tres semanas de desaparición. “La investigación judicial sostiene como principal hipótesis que fue víctima de un femicidio, por lo que mañana, jueves 29 de octubre vamos al paro en una Jornada Nacional de Protesta. ¡Paren de matarnos!”, afirmaron.

“Nancy era una trabajadora de la educación. Una maestra que había ido a cumplir con su tarea de enseñar y que no regresó a su hogar. Su ausencia, la angustia de su familia y de sus compañeras, y el desenlace que hoy nos conmueve y nos llena de bronca nos enfrentan, una vez más, con una realidad insoportable: las mujeres seguimos expuestas a las violencias machistas y nuestros lugares de trabajo tampoco están a salvo“, resaltaron desde Agmer.

Fuente: Ahora