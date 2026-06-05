La muerte de Carlos “Indio” Solari, ocurrida este viernes a los 77 años, generó una profunda conmoción entre sus seguidores y en las últimas horas se confirmó que habrá una despedida pública para que quienes lo admiraron puedan rendirle homenaje.

El histórico músico tenía además un vínculo especial con Paraná, ciudad en la que vivió hasta los seis años, antes de iniciar el recorrido que lo convertiría en una de las figuras más influyentes del rock argentino.

La noticia fue comunicada a través de un mensaje difundido en la cuenta oficial vinculada al artista, donde se expresó el dolor por su fallecimiento y se señaló que, en esta primera etapa, será despedido por su familia en la intimidad.

“La noticia más triste, esa que hubiésemos querido no dar nunca, es cierta. Nuestro amado Indio, su cuerpo, su manifestación física, ya no está”, indicaron en el texto difundido en su cuenta oficial.

En el mismo mensaje, quienes lo despidieron señalaron que más adelante se dará a conocer el lugar donde se realizará la despedida pública, para que “todos y todas los que lo amaron puedan despedirse también”.

Además, pidieron comprensión para atravesar las primeras horas de duelo y dejaron un mensaje dirigido a sus seguidores: “Mientras tanto, lloremos como corresponde, escuchemos sus canciones y, sobre todo, cuidémonos entre nosotros, como él nos enseñó”.

La publicación fue firmada por “Graciosos y Valientes”, en una de las manifestaciones públicas más conmovedoras tras conocerse la muerte del artista.